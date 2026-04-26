Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit je novinarima, nekoliko trenutaka pre pucnjave u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bele kuće, rekla da je američki predsednik Donald Tramp, koji je trebalo da se obrati okupljenima, "spreman za borbu", i da će tokom njegovog obraćanja "pucnji biti ispaljeni", što je sinonim za neočekivane i oštre izjave.

"Reći ću vam da će ovaj govor večeras biti klasičan govor Donalda Dž. Trampa. Biće smešan. Biće zabavan. Večeras će biti ispaljeno nekoliko pucnjeva. Svi bi trebalo da se uključe. Biće zaista sjajno," rekla je Livit, prenosi Dejli bist.

Podsetimo, naoružani napadač upao je u "Hilton" i otvorio vatru tokom večere na kojoj je bio i predsednik SAD Donald Tramp.

Jedan pripadnik Tajne službe je ranjen, a napadač je savladan i uhapšen.