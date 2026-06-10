Dvojica drugara stradala su kod sela Stalać, a treća devojčica u selu Donja Livadica.

Nesrećni dečaci (imena poznata redakciji) imali su samo 11 i 12 godina i bili su nerazdvojni drugari. Mlađi dečak sahranjen je juče u 13 sati u Stalaću, a stariji malo kasnije u Kruševcu.

Kako saznajemo, obojica dečaka imali su težak život i odrastali su bez majki.

- Tužna sudbina ih je spojila i izrodila neraskidivo drugarstvo, a sada ih je i zajedno odvela u smrt. Stalno smo ih viđali po selu kako se igraju i voze bicikle sa drugarima. Išli su ovde u Osnovnu školu „Vojvoda Prijezda“. Celo selo plače za njima, teško njihovim očevima - rekla je za Alo! meštanka sela Stalać.

Opština Ćićevac je, povodom utapanja dva dečaka u Velikoj Moravi u mestu Stalać, proglasila jučerašnji dan, 9. jun, Danom žalosti na celoj teritoriji te opštine.

- Povodom tragičnog događaja u kojem su život izgubila dvojica dečaka, učenika Osnovne škole „Vojvoda Prijezda“ u Stalaću, odlukom nadležnih organa utorak, 9. jun 2026. godine, proglašava se Danom žalosti na celoj teritoriji opštine Ćićevac - saopšteno je iz opštine Ćićevac.

Celo selo okupilo se juče na lokalnom groblju u Stalaću kako bi ispratili jedanaestogodišnjeg mališana. Njegov otac jedva se držao na nogama od bola. Bez reči je gledao u mali sanduk i brisao suze, dok je sveštenik držao opelo, a neutešni rođaci jecali na sav glas.

Njegov stariji drugar sahranjen je juče u Kruševcu pored svoje majke.

- Sada su konačno zajedno. Toliko je patio za njom – žalosno je prošaputala jedna žena, koja je prisustvovala ovom tužnom skupu.

Meštanin sela Stalać ispričao je za Alo! kako su se mališani utopili. Oni su izgubili život u nedelju oko 17 sati.

Jedan od dečaka je iz sela Stalać, a drugi iz naselja Grad Stalać.

Kobnog dana oni su se kupali na seoskoj plaži, ali i pecali.

- Čuo sam da su u tom trenutku bili u vodi gde je mulj, a onda je jednog od njih povukao vir, pa je on za sobom povukao i drugog dečaka i obojica su počela da se dave. Na plaži je bilo još ljudi, a prvi do njih je doplivao naš komšija zvani Gule. Obojicu ih je zgrabio i izvukao na obalu, pa je započeta reanimacija, ali su oba mališana preminula. Svi smo slomljeni, ovo je nezapamćena tragedija u našem selu - rekao je za Alo! meštanin Stalaća.

Kako je za medije ispričao drugi stanovnik sela, na reku su u toku popodneva došla trojica drugova da pecaju. U jednom trenutku dvojica dečaka navodno su počela da nagovaraju trećeg da svi skupa uđu u reku i okupaju se. On je to odbio, nakon čega je spakovao svoje stvari i sam se vratio kući, čime je, pukom srećom, izbegao sigurnu smrt.

- Dva sata kasnije dečak koji je otišao kući shvatio je da mu se drugovi ne javljaju na telefon, pa se zabrinuo i vratio na mesto gde ih je ostavio i zatekao Hitnu pomoć i policiju, pa je tada shvatio da su se utopili - ispričao je stanovnik sela.

Istog dana u popodnevim satima u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica život je izgubila i Kristina M. (14), kada je navodno ušla u reku da se okupa.

Za naš list oglasila se tetka nastradale Kristine Milica Andrejić, koja nam je ispričala šta se dogodilo tragičnog dana.

- Čula sam da je otišla sa drugaricom do reke, nisam sigurna da li su otišle peške, na biciklima ili na onom skuteru. U jednom trenutku odlučile su da se okupaju u Moravi, ali ih je obe povukao snažan tok, pa je Kristinina drugarica nekako uspela da se izvuče na obalu, ali Kika nije. Drugarica je odmah pozvala svoju majku i pomoć pošto nikog nije bilo u blizini da im pomogne. Ta devojčica zbrinuta je u bolnici u Smederevskoj Palanki i još uvek je tamo, a Kristinino telo su kasnije izvukli ronioci Žandarmerije - ispričala nam je očajna tetka Milica.