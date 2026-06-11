Pevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti nakon što je ostala u drugom stanju, a tek nedavno počela je da se vraća nastupima.

Malo ko zna da godinama unazad posluje preko sopstvene firme. Prema podacima dostupnim u Agenciji za privredne registre (APR), njena kompanija je tokom prethodne godine ostvarila prihode od 14 miliona dinara, dok su rashodi premašili 13 miliona dinara.

Kako se navodi u finansijskim izveštajima, pevačica je sebi isplatila lična primanja u iznosu od gotovo 17 miliona dinara, zbog čega je 2025. godinu završila sa gubitkom od 16.301.000 dinara.

"Ne bežim od istine"

Podsetimo, Milica se našla u centru skandala nakon što je u javnost dospela informacija da je sina rodila oženjenom muškarcu.

Tim povodom oglasila se izvesna Lj. M., koja je tvrdila da joj je suprug, mesec dana pre njenog porođaja, saopštio vest da sa pevačicom očekuje dete.

-Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. Od te istine ne bežim i ne lažem. Međutim, ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori želim da jednog dana razgovaram sa javnošću mirno, jasno i uz činjenice, kada za to budem spremna. Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol, ali moram da kažem da boli i mene. Boli kada se o vama govori bez odgovornosti i kada se otkrivaju stvari koje nisu istinite. Kada se vaš život svodi na naslove. Kada se zaboravi da ste, pre svega, čovek, žena i majka. Moja stvarnost danas nisu ni priče ni nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka kako bih mogla da budem tu za svoje dete - poručila je pevačica tada javno.

Alo/Blic