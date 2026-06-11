Srbomrzac Tonino Picula, koji je na funkciji izvestioca Evropskog parlamenta sa koje redovno blati Srbiju, počeo je otvoreno da ucenjuje predsednika Aleksandra Vučića!

Picula je, naime, gostujući na lažljivoj N1, poručio da Srbija neće postati članica Evropske unije ako se odrekne partnerstva i saradnje sa Kinom i Rusijom. Očekivano, iskoristio je priliku i da pohvali blokaderski pokret i njihovo nasilje!?!

Smeta mu Vučić

Inače, Picula je u istom gostovanju priznao da mu, osim saradnje sa Kinom i Rusijom, smeta čak i najava bolje saradnje i strateško partnerstvo naše države sa SAD.

- Ne može država koja pokušava da sedi na tri-četiri stolice dugo vremena održavati tu iluziju da ispunjava potrebne kriterijume za ulazak u EU. Volim da kažem da je Evropska unija zajednička moneta ili zajedničko tržište. Kao što znamo, Srbija je jedina država uz Tursku i Belorusiju koja nije uvela sankcije ruskom režimu, ali ipak, Belorusija nije kandidat za članstvo u EU, a status Turske je već godinama zamršen. Država, koja se ne uklapa, sigurno neće napredovati na putu ka EU - kazao je Picula.

Srbomrzac tvrdi da "Srbija mora da se odredi". Takvom izjavom potvrdio je da mu zapravo smeta slobodarska i samostalna politika predsednika naše države, Aleksandra Vučića.

- Ta multivektorska spoljna politika nije izum Aleksandra Vučića. To je u nekim vremenima kada su odnosi SAD, EU, Pekinga i Moskve bili drugačije moglo da prođe. Međutim, kada jedna zemlja pokušava da se svidi svima, jednostavno mora da oseti i spoljnopolitičke gubitke. Ta spoljna politika ne otvara vrata Brisela - rekao je Picula.

Naravno, i ovog puta Picula je iskoristio priliku za pravi hvalospev na račun blokadera i nasilja koje sprovode.

- Oni su doneli svakako jednu novu dinamiku, jer kada je reč o tolikom broju ljudi, ne bih više rekao studenata, nego građana, koji jasno zahtevaju promene u Srbiji, tada zaista možemo govoriti da je to jedna vrsta vanrednog stanja. U demokratskoj državi poželjno je da se takav nivo unutrašnje napetosti razrešava na izborima. I to je zahtev studenata: da se što pre izađe na izbore. Videćemo da li će vlast zadovoljiti taj zahtev - izjavio je Picula.