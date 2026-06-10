Pripadnica Žandarmerije Sanja Jovanović iz Niša preminula je juče u svom gradu. Tužnu vest saopštio je na svom sajtu Nezavisni sindikat policije.

"Sa dubokom tugom i neizmernom žalošću obaveštavamo članove Nezavisnog sindikata policije, kolege i prijatelje da nas je 9. juna 2026. godine, prerano napustila naša koleginica iz Odreda Žandarmerije u Nišu i dugogodišnji član Nezavisnog sindikata policije, Sanja Jovanović, vodnik prve klase policije. Sanja je od 20. decembra 2011. godine časno, odgovorno i profesionalno obavljala svoju službu u Odredu Žandarmerije u Nišu, ostavljajući neizbrisiv trag među kolegama i svima koji su imali čast da je poznaju. Svojim profesionalizmom, hrabrošću, predanošću službi i izuzetnim ljudskim vrlinama stekla je poštovanje i poverenje svih sa kojima je sarađivala. Bila je pouzdan saborac, uvažena koleginica i osoba velikog srca, uvek spremna da pomogne drugima. Iza sebe je ostavila svoje najveće životno bogatstvo, decu Danicu, Lazara, Iliju, Ignjata i Taru, kojima upućujemo reči najiskrenijeg saučešća, podrške i saosećanja u ovim teškim trenucima. Nezavisni sindikat policije izgubio je dugogodišnjeg i odanog člana, a Ministarstvo unutrašnjih poslova vrednog, časnog i posvećenog pripadnika", piše u saopštenju sindikata.