Na gradilištu na Čukaričkoj padini u Beogradu danas je izbio veliki požar, a ogroman stub gustog tamnog dima video se iz više različitih delova prestonice.

Prema prvim nezvaničnim informacijama do požara je došlo kada se zapalila plastika.

Kako se sumnja, vatra je buknula na krovu zgrade u izgradnji, a prema najnovijim informacijama, vatra se proširila i na ostale delove zgrade, odnosno na više spratove.

Na lice mesta odmah je upućeno više vatrogasnih ekipa - pripadnici VSЈ Stari grad, Košutnjak, Zemun i Voždovac, sa 17 vatrogasaca-spasilaca i šest vozila.

- Samo je odjednom buknulo, videla se vatra i crni dim. Na svu sreću, vatrogasci su brzo stigli, ali duva jak vetar pa se bojimo da se ne proširi i na okolne zgrade - rekao je ranije jedan čevidac.

BONUS VIDEO