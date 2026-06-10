Kada je Amerikanka Madelin Mikelson počela da čisti spavaću sobu svoje bake ranije ove godine nakon njene smrti, pretpostavila je da crna fascikla sadrži poreska dokumenta među gomilama papira.

Kolekcija fotografija

Ali umesto finansijskih papira, pronašla je pažljivo porežanu kolekciju fotografija i beleški posvećenih poznatim ličnostima u koje je njena baka bila zaljubljena.

Neobično otkriće dogodilo se u maju, dok je 28-godišnja Madelin pomagala u sređivanju stvari svoje bake Pegi Kelpe, koja je umrla od raka u februaru u 82. godini. Pošto je njena baka „volela finansije“ i godinama bila blagajnik raznih klubova, fascikla za poreske prijave delovala je kao logičan izum. Umesto toga, bila je puna fotografija poznatih ličnosti i rukopisno pisanih beleški o njihovim rođendanima, visini i drugim detaljima.

Iako sadržaj može izgledati neobično spoljašnjim posmatračima, Madelin je odmah prepoznala ličnost svoje bake u toj kolekciji. Pegi je volela brojeve, činjenice i statistiku, pa je detaljna katalogizacija savršeno odgovarala njenom karakteru. „Nisam očekivala da ću videti Mortena Harketa kada sam otvorila fasciklu, ali nisam se ni iznenadila“, rekla je Mikelson.

Posebna posveta pevaču grupe A-HA

Među brojnim poznatim ličnostima, Morten Harket, pevač sint pop benda A-ha, jasno se posebno istakao. Njegovo mesto u fascikli nije šokiralo one koji su poznavali Pegi. Njeno divljenje prema Harketu bilo je dobro poznato čak i pre nego što je fascikla pronađena. Bila je član nekoliko fan klubova, čuvala je njegove fotografije po kući, pa čak je putovala u Nemačku sa ćerkom da bi videla bend uživo.

„Dugo je bila bolesna, pa je odlazak na njihov koncert bila jedna od poslednjih velikih stvari koje je želela da uradi dok je još imala snage“, objasnila je Mikelson.

Neočekivane ljubavi

Međutim, jedno otkriće je iznenadilo porodicu.

„Jedino što nas je malo iznenadilo bili su horoskopski znaci“, otkrila je Mikelson. „Niko u našoj porodici nije znao da je zainteresovana za horoskopske znake, pa smo o njoj saznali iz njenog fascikla.“

U fascikli je bilo i nekoliko imena koja su nasmejala njenu unuku. Metju Mekonahi se isticao jer nije odgovarao bakinom uobičajenom tipu simpatije, a drugi glumac je objasnio staro sećanje.

„Smejala sam se kada sam videla Kijanua Rivsa“, prisetila se. „Provela sam prolećni raspust sa njom pre nekoliko godina i naterala me je da gledam sve filmove o Džonu Viku. Sada znam zašto!“

Simbol mladalačke razigranosti

Listajući stranice, Mikelson je shvatila da fascikla nije samo neobičan album simpatija poznatih ličnosti. Kolekcija, nastala oko 2013. godine, kada je njena baka već bila u penziji, pokazala joj je ženu koja je zadržala osećaj za zabavu i radoznalost koji mnogi ljudi gube sa godinama.

„Volim da verujem da je sa godinama i slobodnim vremenom uspela da prihvati malo više devojačke razigranosti i nade nego što mi ostali odrasli imamo priliku“, kaže Mikelson.

„Ovaj fascikla je napravljena otprilike u vreme kada se pridružila Mortenovim fan klubovima i nazvala mačku po njemu, tako da mislim da je ovo jednostavno bila njena Mortenova era“, dodala je uz smeh.

Video je postao viralan

Ono što je u početku bio porodični video brzo je postao internet hit. Mikelson je objavila sadržaj fascikle na TikTok-u i bila je zapanjena kada je video postao viralan i prikupio više od pet miliona pregleda. Vreme objave učinilo je to još emotivnijim jer je podelila video samo dan pre komemoracije njene bake.

Dok su se porodica i prijatelji okupljali, Madelinin telefon je neprestano brujao obaveštenjima od stranaca koji su bili oduševljeni fasciklom njene bake.

„Svi su bili oduševljeni fasciklom. Moja mama ju je izložila na komemoraciji“, rekla je. Umesto da se suoči sa teškim danom ispunjenim samo tugom, porodica je čitala poruke ljudi širom sveta koji slave humor i ličnost Pegi Kelpe.

„Svi su slavili nju i njenu fasciklu, a mnogi su je nazivali kraljicom“, rekla je Mikelson. „Sva ljubav, podrška i šale koje je video zaista su nam podigle raspoloženje na dan koji je mogao biti veoma težak.“, rekla je ona, prenosi People.