- Cena devojčice u Avganistanu trenutno se kreće oko 3.200 dolara - napisala je Rosa na Instagramu, upozoravajući da se devojčice i dalje prodaju kao neveste dok je više od desetine stanovništva pogođeno glađu, a međunarodna humanitarna pomoć drastično smanjena.

Ona smatra da se siromaštvo često koristi kao opravdanje za odluke koje najviše pogađaju devojčice.

- Očevi prodaju svoje ćerke, i očaj je stvaran, glad je stvarna, kolaps međunarodne pomoći je stvaran. Ali očaj je uvek bio objašnjenje, a u nekom trenutku je postao izgovor koji košta devojčice života. Njihovi sinovi se ne prodaju. Glad se ne tretira isto za svaki pol - navela je.

Prema njenim rečima, iako glad stvara pritisak, odluku o tome koje će dete biti prodato donose roditelji.

- Kada porodica odluči koje će dete biti predmet trgovine, ta odluka je njihova. Glad izaziva pritisak, ali odluku donosi otac - istakla je.

"Ko kupuje te devojčice?"

Rosa upozorava da se u izveštajima najčešće govori o siromaštvu i nedostatku pomoći, ali da se retko postavlja pitanje ko kupuje devojčice.

- Fokusiramo se na one koji prodaju, ali gotovo nikada ne pitamo ko su ljudi koji kupuju ove devojke - navela je.

"Ako prodam jednu, moći ću da hranim ostalu decu"

BBC je objavio priču Avganistanca Abdul Rašida Azimija, koji je rekao da je spreman da proda svoje sedmogodišnje ćerke bliznakinje Rokiju i Rohilu.

- Siromašan sam, u dugovima i bespomoćan. Dolazim kući gladan i pod stresom, a deca traže hleb. Šta mogu da im dam? Gde je posao? - rekao je Azimi.

On je objasnio da bi prodajom samo jedne ćerke mogao da prehrani ostatak porodice nekoliko godina.

- Ako prodam čak i jednu, moći ću da hranim ostalu decu najmanje četiri godine - rekao je.

Prodao petogodišnju ćerku da bi joj spasao život

BBC navodi i slučaj Saida Ahmada, koji je svoju petogodišnju ćerku Šaiku prodao rođaku nakon što joj je dijagnostikovan apendicitis i cista na jetri.

- Nisam imao novca da pokrijem troškove operacije. Zato sam je prodao rođaku - rekao je Ahmad.

Operacija je bila uspešna, a novac dobijen prodajom devojčice, oko 3.200 dolara (2.800 evra), iskorišćen je za lečenje.

Međutim, porodica nije dobila ceo iznos odmah.

- Dogovor je bio da nam prvo da dovoljno novca za njeno lečenje, a ostatak tokom narednih pet godina. Posle toga će je uzeti i udaće je za svog sina - rekao je Ahmad.

BBC podseća da se u Avganistanu dečaci tradicionalno smatraju nosiocima porodice, dok su položaj žena i devojčica dodatno pogoršala ograničenja koja su talibani uveli u oblasti obrazovanja i rada.