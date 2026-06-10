Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je da se uhapšeni i dalje nalazi na bolničkom lečenju na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Ranije su zbog ove pucnjave uhapšeni A.B. i A. G., za koje je predloženo određivanje jednomesečnog pritvora.

Prema navodima istrage, sastanak učesnika pucnjave na području Spomen-parka na Vracama bio je dogovoren radi rešavanja ranijih nesuglasica, pišu federalni mediji. Tom prilikom povređene su tri osobe.

Rezultati veštačenja u okviru istrage pokazalo je da je pucano iz četiri pištolja, ali još nije utvrđeno ko je sve pucao i koliko je hitaca ispaljeno.