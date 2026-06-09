Omogućava nam da premostimo razdaljinu do zidnih utičnica, rasporedimo uređaje po želji i istovremeno napajamo više aparata. Praktičan je, pristupačan i gotovo nezamenjiv u modernom životu. Međutim, stručnjaci za bezbednost i električnu energiju upozoravaju da njegova nepažljiva upotreba može pretvoriti ovaj koristan predmet u tempiranu bombu.

Direktor kompanije „Elec Training“, Čaranžit Manu, izdao je hitno upozorenje o tri kućna aparata koja nikada, ali baš nikada, ne bi trebalo da spajate na produžni kabl: kuvalo za vodu (ketler), električnu grejalicu i toster.

Zašto nastaje preopterećenje: Matematika koja izaziva požar

Problem sa ovim aparatima ne leži u njihovoj veličini, već u ogromnoj količini struje koju povlače u kratkom vremenskom periodu. Većina kućnih produžnih kablova ima svoje tehničko ograničenje, koje potrošači masovno ignorišu.

Kuvalo za vodu: Troši oko 3000 W.

Električne grejalice: Koriste 3000 W ili više.

Tosteri: Obično troše između 800 W i 1500 W

Kada uređaj ovako velike snage priključite na standardni produžni kabl, dolazi do ekstremnog protoka energije. Žice unutar kabla počinju naglo da se greju. S obzirom na to da su obmotane plastikom, pregrevanje vodi do topljenja izolacije, kratkog spoja i u najgorem slučaju – paljenja okolnog nameštaja, tepiha ili zavesa.

Alarmantna statistika: Katastrofalne greške iz kuhinje

„Prisustvujemo velikom broju slučajeva gde su požari u stanovima izbili isključivo zato što su ljudi na jedan produžni kabl priključili više teških potrošača odjednom“, ističe Manu.

On navodi da je u praksi najkritičnija situacija u kuhinjama. Neretko se dešava da ljudi na isti kabl vežu kuvalo za vodu, mikrotalasnu pećnicu i toster. NJihova kombinovana snaga drastično premašuje granicu bezbednosti bilo kog kućnog kabla, čak i onog najkvalitetnijeg, i stvara direktnu opasnost od katastrofe.

Poseban rizik: Kocke i jeftine kopije Stručnjaci posebno skreću pažnju na jeftine produžne kablove bez jasnog porekla i sigurnosnih oznaka. Još opasniji su višenamenski adapteri u obliku kocke koji se direktno ubadaju u zid. Iako su praktični jer štede prostor, oni uglavnom nemaju nikakvu ugrađenu zaštitu od preopterećenja i prvi stradaju pri skoku napona.

Vodič za bezbednost: Kako da proverite svoje kablove

Da biste izbegli rizik od požara, električari savetuju da uvek kupujete kablove koji imaju ugrađen sopstveni osigurač i da ih redovno vizuelno pregledate.

Znakovi za hitnu zamenu kabla:

Tragovi topljenja ili promene boje na plastici.

Kabl je topao na dodir dok uređaji rade.

Labavi spojevi unutar utičnica (utikač lako ispada).

Tragovi nagorelosti ili miris paljevine oko utičnice.

Zlatno pravilo za bezbedan dom je jednostavno: uređaje koji greju vodu, vazduh ili hranu uvek uključujte direktno u zidnu utičnicu. Zidne utičnice su povezane direktno na instalaciju kuće koja je projektovana da izdrži velike napore, dok produžne kablove ostavite za manje potrošače poput televizora, računara i punjača za telefone.