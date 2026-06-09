Omogućava nam da premostimo razdaljinu do zidnih utičnica, rasporedimo uređaje po želji i istovremeno napajamo više aparata. Praktičan je, pristupačan i gotovo nezamenjiv u modernom životu. Međutim, stručnjaci za bezbednost i električnu energiju upozoravaju da njegova nepažljiva upotreba može pretvoriti ovaj koristan predmet u tempiranu bombu.
Direktor kompanije „Elec Training“, Čaranžit Manu, izdao je hitno upozorenje o tri kućna aparata koja nikada, ali baš nikada, ne bi trebalo da spajate na produžni kabl: kuvalo za vodu (ketler), električnu grejalicu i toster.
Zašto nastaje preopterećenje: Matematika koja izaziva požar
Problem sa ovim aparatima ne leži u njihovoj veličini, već u ogromnoj količini struje koju povlače u kratkom vremenskom periodu. Većina kućnih produžnih kablova ima svoje tehničko ograničenje, koje potrošači masovno ignorišu.
-
Kuvalo za vodu: Troši oko 3000 W.
-
Električne grejalice: Koriste 3000 W ili više.
-
Tosteri: Obično troše između 800 W i 1500 W
Kada uređaj ovako velike snage priključite na standardni produžni kabl, dolazi do ekstremnog protoka energije. Žice unutar kabla počinju naglo da se greju. S obzirom na to da su obmotane plastikom, pregrevanje vodi do topljenja izolacije, kratkog spoja i u najgorem slučaju – paljenja okolnog nameštaja, tepiha ili zavesa.
Alarmantna statistika: Katastrofalne greške iz kuhinje
„Prisustvujemo velikom broju slučajeva gde su požari u stanovima izbili isključivo zato što su ljudi na jedan produžni kabl priključili više teških potrošača odjednom“, ističe Manu.
On navodi da je u praksi najkritičnija situacija u kuhinjama. Neretko se dešava da ljudi na isti kabl vežu kuvalo za vodu, mikrotalasnu pećnicu i toster. NJihova kombinovana snaga drastično premašuje granicu bezbednosti bilo kog kućnog kabla, čak i onog najkvalitetnijeg, i stvara direktnu opasnost od katastrofe.
Poseban rizik: Kocke i jeftine kopije
Stručnjaci posebno skreću pažnju na jeftine produžne kablove bez jasnog porekla i sigurnosnih oznaka. Još opasniji su višenamenski adapteri u obliku kocke koji se direktno ubadaju u zid. Iako su praktični jer štede prostor, oni uglavnom nemaju nikakvu ugrađenu zaštitu od preopterećenja i prvi stradaju pri skoku napona.
Vodič za bezbednost: Kako da proverite svoje kablove
Da biste izbegli rizik od požara, električari savetuju da uvek kupujete kablove koji imaju ugrađen sopstveni osigurač i da ih redovno vizuelno pregledate.
Znakovi za hitnu zamenu kabla:
-
Tragovi topljenja ili promene boje na plastici.
-
Kabl je topao na dodir dok uređaji rade.
-
Labavi spojevi unutar utičnica (utikač lako ispada).
-
Tragovi nagorelosti ili miris paljevine oko utičnice.
Zlatno pravilo za bezbedan dom je jednostavno: uređaje koji greju vodu, vazduh ili hranu uvek uključujte direktno u zidnu utičnicu. Zidne utičnice su povezane direktno na instalaciju kuće koja je projektovana da izdrži velike napore, dok produžne kablove ostavite za manje potrošače poput televizora, računara i punjača za telefone.
Komentari (0)