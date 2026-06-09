Omogućava nam da premostimo razdaljinu do zidnih utičnica, rasporedimo uređaje po želji i istovremeno napajamo više aparata. Praktičan je, pristupačan i gotovo nezamenjiv u modernom životu. Međutim, stručnjaci za bezbednost i električnu energiju upozoravaju da njegova nepažljiva upotreba može pretvoriti ovaj koristan predmet u tempiranu bombu.

Direktor kompanije „Elec Training“, Čaranžit Manu, izdao je hitno upozorenje o tri kućna aparata koja nikada, ali baš nikada, ne bi trebalo da spajate na produžni kabl: kuvalo za vodu (ketler), električnu grejalicu i toster.

Zašto nastaje preopterećenje: Matematika koja izaziva požar

Problem sa ovim aparatima ne leži u njihovoj veličini, već u ogromnoj količini struje koju povlače u kratkom vremenskom periodu. Većina kućnih produžnih kablova ima svoje tehničko ograničenje, koje potrošači masovno ignorišu.

  • Kuvalo za vodu: Troši oko 3000 W.

  • Električne grejalice: Koriste 3000 W ili više.

  • Tosteri: Obično troše između 800 W 1500 W

Kada uređaj ovako velike snage priključite na standardni produžni kabl, dolazi do ekstremnog protoka energije. Žice unutar kabla počinju naglo da se greju. S obzirom na to da su obmotane plastikom, pregrevanje vodi do topljenja izolacije, kratkog spoja i u najgorem slučaju – paljenja okolnog nameštaja, tepiha ili zavesa.

Alarmantna statistika: Katastrofalne greške iz kuhinje

„Prisustvujemo velikom broju slučajeva gde su požari u stanovima izbili isključivo zato što su ljudi na jedan produžni kabl priključili više teških potrošača odjednom“, ističe Manu.

On navodi da je u praksi najkritičnija situacija u kuhinjama. Neretko se dešava da ljudi na isti kabl vežu kuvalo za vodu, mikrotalasnu pećnicu i toster. NJihova kombinovana snaga drastično premašuje granicu bezbednosti bilo kog kućnog kabla, čak i onog najkvalitetnijeg, i stvara direktnu opasnost od katastrofe.

Poseban rizik: Kocke i jeftine kopije

Stručnjaci posebno skreću pažnju na jeftine produžne kablove bez jasnog porekla i sigurnosnih oznaka. Još opasniji su višenamenski adapteri u obliku kocke koji se direktno ubadaju u zid. Iako su praktični jer štede prostor, oni uglavnom nemaju nikakvu ugrađenu zaštitu od preopterećenja i prvi stradaju pri skoku napona.

Vodič za bezbednost: Kako da proverite svoje kablove

Da biste izbegli rizik od požara, električari savetuju da uvek kupujete kablove koji imaju ugrađen sopstveni osigurač i da ih redovno vizuelno pregledate.

Znakovi za hitnu zamenu kabla:

  • Tragovi topljenja ili promene boje na plastici.

  • Kabl je topao na dodir dok uređaji rade.

  • Labavi spojevi unutar utičnica (utikač lako ispada).

  • Tragovi nagorelosti ili miris paljevine oko utičnice.

Zlatno pravilo za bezbedan dom je jednostavno: uređaje koji greju vodu, vazduh ili hranu uvek uključujte direktno u zidnu utičnicu. Zidne utičnice su povezane direktno na instalaciju kuće koja je projektovana da izdrži velike napore, dok produžne kablove ostavite za manje potrošače poput televizora, računara i punjača za telefone.