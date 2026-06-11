Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever” sproveli su akcije na području Rožaja i Berana, usmerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Tom prilikom uhapšene su dve osobe, dok su pronađeni marihuana, 286 tableta sa liste opojnih droga, elektrošoker i metalni boks.

Pretresom prostorija koje koristi I.K. (59) iz Rožaja pronađeni su elektrošoker i 273 tablete. On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i biće sproveden tužiocu u Bijelom Polju.

Kod A.K. (48) iz Rožaja pronađeni su metalni boks i 13 tableta, dok je kod A.K. (50) pronađeno PVC pakovanje sa materijom za koju se sumnja da je marihuana. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.

Policija je u Beranama kontrolisala vozilo kojim je upravljao D.P. (29) iz Podgorice i pronašla drobilicu, džointe i kesicu sa materijom za koju se sumnja da je marihuana. Sumnja se i da je omogućio uživanje droge ženskoj osobi koja se nalazila u vozilu.

Protiv D.P. će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, a uhapšen je zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

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