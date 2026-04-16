Službenici Regionalnog centra bezbednosti “Sever” podneli su krivične prijave protiv dve maloletne devojčice od 15 godina, koje su, kako se sumnja, navodile 13-godišnjakinju na izradu fotografija i audiovizuelnih snimaka neprimerenog sadržaja nakon čega su delile taj sadržaj na društvenim mrežama. To je saopšteno iz Uprave policije.

"Naime, sumnja se da je jedna petnaestogodišnjakinja, koristeći lažni profil na društvenoj mreži, navodila oštećeno dete staro 13 godina na izradu fotografija i audiovizuelnih snimaka neprimerenog sadržaja, koje je potom učinila dostupnim većem broju lica putem društvenih mreža, dok je druga petnaestogodišnjakinja navedeni sadržaj dalje distribuirala i učinila dostupnim većem broju lica, takođe putem društvenih mreža", saopšteno je iz policije.

Istog dana uhapšen je i H.H. (68) iz Plava koji je, kako se sumnja, navodio maloletnu devojčicu na snimanje pornografskog sadržaja.

BONUS VIDEO