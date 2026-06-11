Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Alije Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je ovaj optuženi oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.

Kako su saopštili iz Apelacionog suda, istom presudom optuženom je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to lovačke puške, jugoslovenske proizvodnje, marke ‘’CZ’’ model ‘’M 93’’, kalibra 12/70, fabričkog broja 000623, kao predmeta upotrebljenog za izvršenje krivičnog dela.

"Žalbom branioca optuženog osporava se zaključak prvostepenog suda da je optuženi Alija Balijagić oštećene lišio života na podmukao način i zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odnosno činjenice koje se tiču subjektivnog elementa bića predmetnog krivičnog dela-uračunljivosti optuženog. Nasuprot navodima žalbe, po oceni Apelacionog suda, pravilno je prvostepeni sud zaključio da je optuženi kritičnom prilikom oštećene lišio života na podmukao način, o čemu je u pobijanoj presudi dao jasne, valjane i celovite razloge. Ovaj sud kao i prvostepeni nalazi, da u konkretnom slučaju, podmuklost u postupanju optuženog sadrži i objektivne i subjektivne elemente ubistva na podmukao način", dodaje se u saopštenju.

Podsetimo, Balijagić se optužnicom Višeg državnog tužilaštva tereti za teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Prema navodima optužnice, zločin se dogodio 25. oktobra 2024. godine, oko 21:10 časova, kada je Balijagić, sa umišljajem i na podmukao način, usmrtio Jovana i Milenku Madžgalj dok su u porodičnoj kući gledali televiziju.

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