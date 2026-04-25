Rat u Ukrajini ulazi u novu, opasniju fazu – prvi put od početka sukoba, napadi su stigli do oblasti Urala, duboko unutar teritorije Rusije.

Ukrajinske snage su, prema dostupnim informacijama, gađale Čeljabinsk i Jekaterinburg – gradove koji se nalaze hiljadama kilometara od linije fronta, što predstavlja ozbiljan presedan.

U Čeljabinskoj oblasti, prema zvaničnim navodima, nije bilo žrtava niti veće materijalne štete, jer su sistemi protivvazdušne odbrane reagovali na vreme.

– Pokušaj napada dronom na infrastrukturni objekat je osujećen – izjavio je gubernator Aleksej Teksler.

Udar u zgradu – evakuacija u Jekaterinburgu

Situacija u Jekaterinburgu bila je znatno ozbiljnija. Jedan dron uspeo je da probije odbranu i udari u višespratnu stambenu zgradu.

Na objektu je pričinjena velika materijalna šteta, a stanari su hitno evakuisani zbog opasnosti od daljih urušavanja.

Masovni napadi širom Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno čak 127 dronova u više regiona.

Napadi su registrovani širom zemlje, uključujući:

Krim i Tatarstan

Belgorod i Brjansk

Voronjež, Kalugu i Kursk

Orel, Smolensk i Rostov

Volgograd, Astrahan i Sverdlovsku oblast

Nova faza rata

Vojni analitičari upozoravaju da napadi na Ural i Tatarstan pokazuju da ukrajinske snage sada raspolažu tehnologijom za ekstremno dugačke udare.

Ovi regioni imaju veliki strateški značaj, jer predstavljaju industrijsko srce Rusije sa brojnim fabrikama vojne proizvodnje.

Napad na takve ciljeve ukazuje na promenu taktike i širenje borbi daleko izvan dosadašnjih linija sukoba.