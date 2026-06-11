Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku PU za grad Beograd Veselinu Miliću produži za još 30 dana, jer mu pritvor ističe narednog vikenda.

Pored njega produženje pritvora predloženo je za još šestoro osumnjičenih, u istrazi koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu "27" 12. maja 2026. godine, a kojima takođe ističe pritvor ranije određen u trajanju od 30 dana.

U saopštenju VJT u Beogradu se precizira da je predlog za produženje pritvora Saši V. i Mariu S. podnet zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

U odnosu na Veselina Milića predloženo je produženje pritvora da ne bi uništio, sakrio, izmenio ili falsifikovao dokaze ili tragove krivičnog dela. Tužilaštvo traži produženje pritvora i za Danku V, suprugu Saše V. osumnjičenog kao direktnog izvršioca Nešovićevog ubistva, jer je za krivično delo koje joj se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Produženje pritvora je prema vlasniku restorana “27” Nenadu L. i Dejanu S. predloženo da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a prema Jasni Ž, da ne bi uništila, sakrila, izmenila ili falsifikovala dokaze ili tragove krivičnog dela.

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