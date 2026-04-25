Podbacili? Slučaj iz Višegrada u kojem je E. D. (49) obesio svoju ćerkicu (2), a potom sebe razbesneo je javnost! Monstrum je slao poruke članovima porodice u kojima je najavljivao šta planira, a uprkos tome lokalna policija nije stigla na vreme da spreči zločin!

Kako smo ranije pisali, E. D. iz Goražda, u selu Kabernik kod Višegrada usmrtio je svoju rođenu ćerku, a zatim se obesio o isto drvo u voćnjaku. Ovaj zločin šokirao je javnost, ali i razbesneo zbog zakasnele reakcije policije u tom kraju.

Naime, E. D. je svoj zločin najavio članovima porodice, koji su obavestili policiju, ali nažalost oni nisu stigli na vreme, već su zatekli obešena tela.

- Užasan zločin. Juče sam bio u selu. Tela njega i njegove ćerkice zateknuta su obešena u voćnjaku. Kako smo saznali, zločin je prijavila tašta, kojoj se osumnjičeni javio putem video-poziva i snimio trenutak kada je vešao ćerkicu. Nakon toga, najverovatnije je presudio i sebi - rekao je izvor Alo! jezive detalje tragedije.

Međutim, tašta očigledno nije jedina osoba kojoj je najavio užasavajući zločin.

Porodica je pokušala da reaguje, obavešteni su Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona i Policijska uprava Foča, ali su policijski službenici stigli prekasno. U porodičnoj kući u Kaberniku zatekli su beživotna tela dvogodišnje devojčice i njenog oca.

- Kritičnog dana E. D. nije bio pri sebi… Bratu, koji živi u Sarajevu, ostavio je oproštajnu poruku u kojoj je najavio šta će učiniti. Uznemireni čovek je pokušao sve što je mogao… Alarmirao je policiju, krenuo prema Goraždu, ali se E. D. s ćerkicom već uputio prema Kaberniku, odakle potiče - rekao je izvor za ATV.

Istragom Policijske uprave Foča utvrđeno je da je E. D. u Višegrad stigao oko 14 sati. Tada je nadzorna kamera snimila njegovo vozilo kako prolazi kroz crveno svetlo na semaforu.

- Očigledno je ćerku ubio nedugo nakon dolaska u selo. Nakon toga je pojedinim članovima porodice javio da je ubio dete, a potom je i sebi oduzeo život - naveo je izvor za ATV.

Na društvenim mrežama mnogi su osudili lokalnu policiju, jer smatraju da nije pravovremeno reagovala, s obzirom na to da je zločin najavio bratu, tašti i da je više njih pozvalo službe, a opet ipak nisu stigli na vreme.

Mnogi od njih izrazili su sumnju da je do ovog stravičnog propusta došlo zbog neadekvatnog rada nadležnih institucija koje se bave socijalnom zaštitom i proverom podobnosti roditelja.

„Pa to je kriv zakon što nije ispitao da li je neko podoban da čuva dete. To što neko ima kuću i posao, ne znači da je zdrav, ali njima je bitno samo da skinu obavezu sa sebe. Verovatno je i rodbina znala u kakvom je stanju“, napisala je jedna od korisnica na Fejsbuku.

Drugi korisnici su u svojim porukama izrazili duboku tugu za nevinim detetom, dok za postupak oca nisu imali reči razumevanja.

„Dete nije ništa krivo. Što se nije samo on ubio, monstrum. Alah dragi život daje i uzima, a onaj ko digne ruku na dete nema mesta na onom svetu“, navodi se u jednom od potresnih komentara.

Policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog jezivog čina koji je zavio Višegrad u crno. Istragu vodi Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.

