

Tuga do neba! Indira B. (58) iz Srebrenika u Republici Srpskoj, koju je brutalno ubio suprug Zaim B. (64), a potom izvršio samoubistvo, sahranjena je juče na lokalnom groblju, a ispraćena je ispred kuće njene sestre. Reči njenih kolega i prijatelja kidaju dušu!

Kako smo ranije pisali, telo žene pronađeno je u kući 22. aprila, dok je po dolasku policije uočeno i telo muškarca za koga se odmah pretpostavljalo da je sebi oduzeo život. Zaim B. je bio obešen o orah koji se nalazio ispred kuće. On je nožem izbo nesrećnu Indiru po glavi i grudima, a od zadobijenih povreda je preminula na licu mesta.

Indira je sahranjena juče na groblju u mestu Brdo kraj Srebrenika, sa ispraćajem ispred kuće njene sestre Zlate M. oko 17 sati. Sahrana je održana na groblju sela Brdo, a pokopu je prisustvovala i unuka koju su jedino imali.

Od nastradale Indire oprostili su se i njene kolege iz hotela u kom je radila.

„S velikom tugom i žalošću obaveštavamo da nas je napustila naša draga koleginica. U ovim teškim trenucima upućujemo iskreno saučešće njenoj porodici, prijateljima i svima koji su je poznavali. Pamtićemo je po njenoj dobroti, predanosti i ljudskosti.

Neka joj dragi Bog podari lepi Dženet, a porodici snagu i sabur“, navodi se u objavi koja je potpisana kao „Kolektiv hotela Park“.

Istog dana sahranjen je i Zaim B., koji je počinio zverstvo, a potom se ubio.

Kako je Alo! pisao, ovu porodicu je pre nekoliko godina zadesila dvostruka tragedija, što mnogi smatraju mogućim okidačem za zločin.

- I sin i ćerka su im preminuli od kancera. Ćerka je umrla pre dve godine, a sin ranije. To su bili dobri ljudi, niko ne može da objasni šta se dogodilo kobnog dana niti koji je motiv. Čuli smo da je on ženu ubo nožem u glavu i vrat, a da se potom obesio u dvorištu - rekao je meštanin sela Brda kod Srebrenika ranije za Alo!.

Kako je za portal Avaz.ba ispričao rođak ove porodice, njima je ostala samo unuka, koja živi u Nemačkoj. Ona je van sebe, a uzeli su joj telefon jer je boli sve što se piše da ne bi čitala i dodatno se uznemirila.

Takođe, navodi se da je porodica važila za mirnu, da nikada nisu pravili probleme i incidente, a da Zaim B. ranije nije bio prijavljivan za nasilje u porodici. Još nije poznat razlog zbog kojeg je Zaim usmrtio nesrećnu ženu.

