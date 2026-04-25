Stravično! Muškarac Z. B. (64) iz Srebrenika u Republici Srpskoj izbo je svoju suprugu I. M. (58) nasmrt, a zatim se obesio o orah u dvorištu kuće. Sin i ćerka su im umrli od kancera, a imali su samo unuku, koja je sada ostala sama i ne zna gde je od bola!

Kako smo ranije pisali, telo žene pronađeno je u kući, dok je po dolasku policije uočeno i telo muškarca, za koga se pretpostavlja da je sebi oduzeo život. Policija je dolaskom na lice mesta po prijavi građana zatekla stravičan prizor, Z. B. je bio obešen o orah koji se nalazio ispred kuće.

Ovaj slučaj šokirao je ceo region, a kako Alo! saznaje, ovu porodicu je pre nekoliko godina zadesila dvostruka tragedija, što mnogi smatraju mogućim okidačem za tragediju.

- I sin i ćerka su im preminuli od kancera. Ćerka je umrla pre dve godine, a sin ranije. To su bili dobri ljudi, niko ne može da objasni šta se dogodilo kobnog dana, niti koji je motiv. Čuli smo da je on ženu ubo nožem u glavu i vrat, a da se potom obesio u dvorištu - rekao je meštanin sela Brda kod Srebrenika ranije za Alo!.

Kako je za portal Avaz.ba ispričao rođak ove porodice, njima je ostala samo unuka, koja živi u Nemačkoj. Ona je van sebe, a uzeli su joj telefon, jer je boli sve što se piše, da ne bi čitala i dodatno se uznemiravala time. Takođe, navodi se da je porodica važila za mirnu, da nikada nisu pravili probleme i incidente, a da Z. B. ranije nije bio prijavljivan za nasilje u porodici.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopšteno je da su službenici PS Srebrenik u sredu 22. aprila oko 18 časova primili prijavu da se u naselju Brda, grad Srebrenik, u dvorištu porodične kuće nalazi telo muškarca bez znakova života.

- Izlaskom na mesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i telo žene bez znakova života - naveli su iz policije.

Mesto događaja bilo je obezbeđeno, a istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK, preduzimaju sve potrebne radnje radi rasvetljavanja okolnosti, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja.

