OVAN

POSAO: Pred vama je dan u kojem će atmosfera na poslu biti izuzetno podsticajna i produktivna. Saradnja sa kolegama protiče bez većih prepreka, a vaše ideje nailaze na razumevanje i podršku. Imate utisak da vam se stvari konačno slažu kako treba, a i sreća vam je danas naklonjena. Iskoristite ovaj period da završite ono što ste započeli i napravite konkretan pomak.

LJUBAV: Komunikacija sa osobom koju ste nedavno upoznali može biti posebno zanimljiva i inspirativna. Lako nalazite zajednički jezik, što može biti početak nečeg ozbiljnijeg. Ako ste u vezi, odnos sa partnerom je stabilan i ispunjen, bez većih trzavica.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa cirkulacijom, naročito u predelu nogu. Tokom dana možete osetiti umor ili malaksalost. Ako primetite bilo kakve tegobe, ne ignorišite ih i obratite se stručnom licu.

BIK

POSAO: Vaše ideje i predlozi danas dolaze do izražaja i nailaze na pozitivan odjek. Nadređeni i saradnici primećuju vaš trud i kreativnost. Ovo je povoljan trenutak za promene, nove planove i pokretanje inicijativa koje ste ranije odlagali.

LJUBAV: Moguće je novo poznanstvo preko prijatelja ili poznanika, koje bi moglo brzo prerasti u nešto više. Ako ste u vezi, partner pokazuje želju za ozbiljnijim korakom i većom posvećenošću.

ZDRAVLJE: Zdravstveno stanje je stabilno i bez većih problema. Ako ste ranije imali tegobe, sada je pravo vreme da ih rešite i konačno zatvorite to poglavlje.

BLIZANCI

POSAO: Niste sigurni koliko brzo možete ostvariti svoje planove, ali to ne znači da treba da odustanete. Pred vama je period u kojem ćete želeti da unesete promene i napravite zaokret u poslovnom smislu. Važno je da ostanete uporni.

LJUBAV: Osoba koja vam se dopada trenutno deluje rezervisano, što vas može zbuniti. Ipak, ne zatvarajte se – novo poznanstvo je moguće i može vas prijatno iznenaditi.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa leđima, ukočenost i napetost u predelu kičme i vrata. Razmislite o masaži ili odlasku kod fizioterapeuta kako biste ublažili tegobe.

RAK

POSAO: Otvara vam se mogućnost saradnje sa inostranstvom ili rada na projektu koji ima širi značaj. Iskoristite prilike koje vam se nude i budite spremni na nova iskustva. Dan je povoljan i za putovanja vezana za posao.

LJUBAV: Pred vama je neobavezna, ali uzbudljiva avantura sa osobom koja vam je već poznata. U narednom periodu očekuju vas zanimljive promene na emotivnom planu.

ZDRAVLJE: Skloni ste preterivanju, naročito kada je u pitanju alkohol ili nezdrave navike. Pokušajte da uvedete više discipline kako biste izbegli probleme sa jetrom.

LAV

POSAO: Moguće je da ćete pronaći dodatni izvor prihoda ili priliku za honorarni posao. Važno je da budete odgovorni i da ostavite dobar utisak. Ovo može biti početak nečeg stabilnijeg.

LJUBAV: Problemi u vezi, posebno ljubomora partnera, postaju sve izraženiji. Razmišljate o tome da li ima smisla nastaviti odnos. Napetost je prisutna i zahteva ozbiljan razgovor.

ZDRAVLJE: Pod stresom ste i to se odražava na vaše raspoloženje. Pokušajte da pronađete način da se opustite i unesete više ravnoteže u svakodnevicu.

DEVICA

POSAO: Dan pred vama donosi niz nepredviđenih situacija i promena koje vas mogu zateći nespremne, ali i otvoriti vrata novim prilikama. Imaćete šansu da naučite nešto korisno kroz praktičan rad ili saradnju sa kolegama. Nemojte se zatvarati za nove ideje – upravo kroz njih možete napraviti važan iskorak. Fleksibilnost će vam danas biti najveći saveznik.

LJUBAV: Odnos sa partnerom ide nabolje jer ste oboje spremni da uložite više razumevanja i strpljenja. Sitnice koje su vas ranije nervirale sada lakše prevazilazite. Slobodne Device još uvek čekaju pravi trenutak, ali postoji nagoveštaj da bi se uskoro mogla pojaviti osoba koja će probuditi interesovanje.

ZDRAVLJE: Pojačana osetljivost na alergene može vam zadavati probleme. Takođe, imunitet je blago oslabljen, pa obratite pažnju na ishranu, unos vitamina i kvalitet sna.

VAGA

POSAO: Danas je važno da se oslonite na sopstvene sposobnosti i procene, jer tuđa obećanja mogu ostati samo reči. Izbegavajte rasprave i nepotrebne konflikte, naročito sa kolegama. Fokusirajte se na zadatke koje možete sami da završite – tako ćete imati bolju kontrolu nad situacijom.

LJUBAV: Problemi iz prošlosti mogu se ponovo aktivirati i zahtevati vaše suočavanje sa njima. Ovo je dobar trenutak da otvoreno i iskreno razgovarate sa partnerom i razjasnite sve što vas muči. Ako budete iskreni, postoji šansa za stabilizaciju odnosa.

ZDRAVLJE: Napetost i stres mogu se odraziti kroz ukočenost u vratu i ramenima. Pokušajte da pronađete način da se opustite – masaža, šetnja ili kraći odmor mogu vam značajno pomoći.

ŠKORPIJA

POSAO: Danas uspevate da se izborite sa svim izazovima koji vam se nađu na putu. Vaša odlučnost i fokus dolaze do izražaja, pa čak i komplikacije rešavate lakše nego što ste očekivali. Pred vama su nove poslovne prilike koje mogu otvoriti vrata napretku.

LJUBAV: U emotivnim odnosima potrebno je da napravite korak unazad i razmislite gde možete popustiti. Kompromis je ključ opstanka veze u ovom periodu. Ako ga pronađete, odnos može postati stabilniji i kvalitetniji nego ranije.

ZDRAVLJE: Mogući su pad energije i umor, naročito u drugom delu dana. Izbegavajte naporne aktivnosti i obezbedite sebi dovoljno odmora i kvalitetnu ishranu.

STRELAC

POSAO: Nestrpljenje može biti vaša slaba tačka danas. Postoji rizik da zbog brzopletosti napravite greške koje se lako mogu izbeći. Pokušajte da usporite tempo i posvetite pažnju detaljima.

LJUBAV: Razgovor sa partnerom može doneti olakšanje i pomak u odnosu. Važno je da budete iskreni i otvoreni, bez skrivanja emocija. Ako uspete da jasno izrazite svoje potrebe, odnos može krenuti u boljem pravcu.

ZDRAVLJE: Osetljiv urinarni trakt može vam zadavati probleme. Obratite pažnju na unos tečnosti i ne zanemarujte prve simptome. Po potrebi se obratite lekaru.

JARAC

POSAO: Informacije koje dobijate danas mogu vam doneti veliko olakšanje i osećaj sigurnosti. Pred vama je period u kojem počinjete da vidite konkretne rezultate svog dugotrajnog rada. Sada je pravi trenutak da planirate naredne korake.

LJUBAV: Uživanje u stabilnoj i harmoničnoj vezi donosi vam mir. Odnos sa partnerom je pun razumevanja i podrške. Ako uložite dodatni trud, možete još više produbiti vezu.

ZDRAVLJE: Hormonalne promene mogu uticati na raspoloženje i energiju. Važno je da osluškujete svoje telo i ne zanemarujete signale koje vam šalje.

VODOLIJA

POSAO: Pojavljuje se prilika za povećanje zarade ili dodatni izvor prihoda. Iako okolnosti deluju pomalo komplikovano, važno je da ne odbijete priliku bez razmišljanja. Dobro procenite situaciju i donesite odluku u svoju korist.

LJUBAV: Emotivni odnosi su stabilni i ispunjeni razumevanjem. Partner vam pruža podršku, a vi uzvraćate istom merom. Slobodne Vodolije mogu uživati u opuštenoj komunikaciji bez pritiska.

ZDRAVLJE: Nedostatak fizičke aktivnosti može uticati na vaše raspoloženje. Uvedite više kretanja u svakodnevicu kako biste se osećali energičnije i bolje.

RIBE

POSAO: Neočekivani troškovi mogu vas izbaciti iz plana i izazvati blagu zabrinutost. Ipak, uz dobru organizaciju i racionalno upravljanje novcem, uspećete da prevaziđete ovaj period. Važno je da ostanete fokusirani na svoje ciljeve.

LJUBAV: Niste u potpunosti zadovoljni odnosom sa partnerom jer imate utisak da vi ulažete više truda. Vreme je da o tome otvoreno razgovarate. Slobodne Ribe mogu osećati usamljenost, ali to je prolazna faza.

ZDRAVLJE: Problemi sa urogenitalnim traktom mogu se javiti ako ne vodite računa o unosu tečnosti. Reagujte na vreme i ne ignorišite simptome.