Ovaj trend pokazuje da moderan dom ne mora da košta bogatstvo – uz dobru ideju i planiranje, moguće je napraviti funkcionalnu kuću u prirodi za relativno mali novac.

Zašto su kuće od kontejnera sve popularnije

Sve više ljudi napušta klasičnu gradnju i bira alternativna rešenja poput kontejnerskih kuća. Razlozi su brojni:

niža cena u odnosu na tradicionalnu gradnju

brža izgradnja

ekološki pristup i manji uticaj na okolinu

fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja

Za mnoge je to i način da pobegnu od gradske gužve i započnu mirniji život u prirodi.

Kako je nastala kuća od kontejnera

U ovom slučaju, vlasnik parcele odlučio je da napravi zaokret u životu i preseli se iz grada u prirodno okruženje. Zbog ograničenog budžeta, klasična gradnja nije bila opcija, pa se odlučio za kuću od brodskog kontejnera.

Kao osnova izabran je „high cube“ kontejner dužine 12 metara i visine oko tri metra. Važno je bilo da kontejner bude vodonepropustan i da nije korišćen za transport opasnih materija.

Koliko košta kuća od kontejnera

Cena samog kontejnera iznosila je oko 6.450 dolara, što je znatno manje u poređenju sa standardnim kućama.

Kada se uračunaju svi radovi – od uređenja enterijera do spoljnog prostora – ukupna cena projekta bila je manja od 45.000 dolara.

Dodatni trošak bila je montaža na placu, za koju je bio potreban kran.

Pametno organizovan prostor

Unutrašnjost kuće maksimalno je iskorišćena:

spavaća soba nalazi se na jednom kraju

dnevni boravak i kuhinja u sredini

kupatilo na suprotnom kraju

Velika pažnja posvećena je prirodnom svetlu, pa su ugrađeni prozori i vrata koji prostoru daju osećaj širine i otvorenosti.

Zahvaljujući dobroj izolaciji i kvalitetnoj stolariji, obezbeđena je i energetska efikasnost.

Moderan enterijer uz mali budžet

Enterijer je uređen u minimalističkom stilu, sa fokusom na funkcionalnost. Korišćeni su pristupačni materijali, dok su ugrađeni elementi omogućili dodatni prostor za odlaganje.

Kupatilo je opremljeno modernim panelima, koji predstavljaju povoljniju alternativu pločicama.

Terasa kao produžetak doma

Jedan od najvažnijih delova ove kuće je prostrana terasa koja značajno povećava životni prostor. Natkrivena je jednostavnom pergolom i omogućava boravak na otvorenom tokom većeg dela godine.

Dvorište je uređeno prirodno, uz zelenilo i prostor za opuštanje, što dodatno doprinosi osećaju mira.

Prednosti života u kontejnerskoj kući

Kuće od brodskih kontejnera nude brojne prednosti:

niži troškovi gradnje

brzina realizacije

mogućnost premještanja objekta

ekološki pristup

savremen dizajn uz mali budžet

Kuća od kontejnera pokazuje da je moguće spojiti funkcionalnost, estetiku i održivost – i to bez velikih ulaganja. Za mnoge, ovo je idealan način da započnu novi život, bliže prirodi i dalje od gradske svakodnevice.