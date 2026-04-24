Serija misterioznih smrti i nestanaka naučnika u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini poslednjih godina izazvala je veliku pažnju javnosti i pokrenula brojna pitanja o mogućim vezama između tih slučajeva.

Prema dostupnim podacima, najmanje devet kineskih naučnika, od kojih su mnogi radili u osetljivim oblastima poput vojne veštačke inteligencije i hipersoničnih tehnologija, preminulo je pod neobičnim okolnostima. U isto vreme, u SAD se govori o smrti ili nestanku najmanje 11 stručnjaka povezanih sa NASA i odbrambenim sektorom.

Sumnjivi slučajevi u Kini

U Kini su uzroci smrti često zvanično objašnjavani kao saobraćajne nesreće, bolesti ili nejasni incidenti. Međutim, kada se svi slučajevi sagledaju zajedno, oni izazivaju dodatnu sumnju i interesovanje javnosti.

Jedan od najzagonetnijih slučajeva jeste smrt Fenga Janghea, 38-godišnjeg profesora odbrambene tehnologije, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Pekingu u julu 2023. godine.

Navodno je radio na simulacijama vezanim za moguću invaziju na Tajvan, a okolnosti njegove smrti izazvale su dodatne spekulacije, posebno zbog formulacije u čitulji da je „žrtvovan tokom obavljanja službene dužnosti“.

Sumnje je dodatno podgrejalo to što je sahranjen na groblju rezervisanom za osobe od posebnog nacionalnog značaja, što nije uobičajeno za žrtve saobraćajnih nesreća.

Među ostalim kineskim naučnicima koji su preminuli nalaze se i stručnjaci iz oblasti svemirske fizike, mikroelektronike, hemije, hipersonične tehnologije i razvoja dronova. U mnogim slučajevima, uzrok smrti nije detaljno objašnjen.

Misterija i u SAD

Slična situacija beleži se i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je najmanje 11 naučnika povezanih sa NASA i drugim osetljivim projektima nestalo ili preminulo.

Reč je o stručnjacima iz oblasti nuklearne energije, svemirskih tehnologija i odbrambenih sistema, koji su imali pristup poverljivim informacijama.

Jedan od slučajeva koji je posebno privukao pažnju jeste nestanak penzionisanog generala Vilijama Nila Mekksalanda, koji je poslednji put viđen kako napušta svoj dom bez osnovnih ličnih stvari.

Zanimljivo je da su i drugi nestanci zabeleženi u istom regionu i da su pojedinci bili povezani kroz rad u istraživačkim institucijama američkog vazduhoplovstva.

Svedočenje koje je uznemirilo javnost

Jedna od najintrigantnijih priča odnosi se na naučnicu Ejmi Eskridž, koja je preminula 2022. godine u 34. godini.

Ona je bila suosnivačica Instituta za egzotične nauke i bavila se istraživanjima eksperimentalnih tehnologija, uključujući i koncepte poput antigravitacije.

U jednom od intervjua, govorila je o pritiscima koje je osećala zbog svog rada i upozoravala na, kako je rekla, sve agresivniju situaciju u toj oblasti.

FBI pokrenuo istragu

Američki Federalni istražni biro pokrenuo je istragu u vezi sa više slučajeva smrti i nestanaka naučnika, ali za sada nije potvrđeno da između njih postoji direktna povezanost.

Pojedini američki zvaničnici upozorili su da bi, ukoliko su izveštaji tačni, ovakvi događaji mogli predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik.

Ipak, za sada nema konkretnih dokaza koji bi potvrdili teorije o koordinisanim napadima ili stranim obaveštajnim operacijama.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da veruje da je reč o slučajnostima, ali je naglasio da će sve biti detaljno ispitano u narednom periodu.