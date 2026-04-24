Papa Lav XIV kritikovao je danas, drugi dan zaredom, smrtnu kaznu, pozivajući na njeno ukidanje u Sjedinjenim Američkim Državama. U poruci upućenoj Univerzitetu DePol u Čikagu, povodom 15. godišnjice ukidanja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Ilinois, papa je rekao da Rimokatolička crkva uči da je svaki ljudski život svet od trenutka začeća, preneo je Rojters.

"Pravo na život je sam temelj svakog drugog ljudskog prava", naveo je papa, ocenjujući da efikasni zatvorski sistemi mogu da zaštite građane, dok istovremeno čuvaju mogućnost iskupljenja za ljude osuđene za teška krivična dela.

Papa je u četvrtak osudio masovna pogubljenja u Iranu.

"Osuđujem oduzimanje ljudskih života. Osuđujem smrtnu kaznu", rekao je papa.

Američko Ministarstvo pravde saopštilo je danas da nastavlja da otvara put za ubrzavanje izvršenja smrtne kazne na saveznom nivou, uključujući proširivanje načina izvršenja kako bi se uključila smrt streljanjem.

U saopštenju se navodi da su proširenjem protokola uključeni dodatni načini pogubljenja kao što je streljački vod, kao i pojednostavljivanje internih procesa radi ubrzanja izvršenja smrtne kazne.

Ovaj potez dolazi nakon obećanja američkog predsednika Donalda Trampa da će ponovo uvesti smrtnu kaznu. Papa Lav XIV, prvi papa iz SAD, kritikovao je Trampovu administraciju zbog politike prema migrantima i rata sa Iranom.