Vojska Srbije proslavlja svoj praznik kao strateški pouzdana i operativno sposobna sila. Uz najavu povratka obaveznog vojnog roka od 1. marta, visoki oficiri poručuju da je "služiti otadžbini je najuzvišenija dužnost i da vojska pripada svim građanima Srbije".

Gašić: "Prve regrute očekujemo u martu"

Ministar Gašić je rekao da početak uvođenja obaveznog vojnog roka pre svega zavisi od bezbednosne situacije.

"To zavisi pre svega od bezbednosne situacije, društveno-političke situacije, ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu. Tako da mi jesmo spremni i jako sam ponosan na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su vrlo predano u proteklih godinu dana radili na pripremi uslova za prijem prvih regruta. Očekujem da to bude od septembra, da tada krenemo sa regrutacijama, a da prve regrute primimo u martu i da to bude prva klasa koja će doći", naveo je Bratislav Gašić.

Poručuje da je bezbednosna situacija u svetu vrlo komplikovana i složena, kao i da Vojska to sve prati.

"Sve više država vraća redovno služenje vojnog roka, jer se to pokazalo kao potreba koju nijedna država ne može da popuni profesionalnim kapacitetima. Srbija je, naravno, krenula tim putem i očekujem da će da bude dobar odziv mladih ljudi", kaže Gašić.

Načelnik generalštaba VS o vraćanju obaveznog vojnog roka

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, Milan Mojsilović, govorio je ranije o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka, i istakao da je Vojska Srbije potpuno spremna.

''Ubrzano se radi na pripremi centara Ministarstva odbrane koji će vršiti evidenciju i regrutaciju, kao i na povećanju kapaciteta za zdravstvenu zaštitu vojnika. Izrađeni su predlozi zakonskih rešenja i po njihovom usvajanju vrlo brzo ćemo biti u prilici da na služenje vojnog roka primimo prvu generaciju regruta. Imamo najave da će to biti na proleće sledeće godine'', rekao je Mojsilović.

Precizan plan obuke od 75 dana

Gostujući u programu Radio Beograda, pukovnik Stevan Žigić iz Uprave za razvoj i opremanje i pukovnik Saša Adžić iz Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba VS predstavili su viziju vojske budućnosti koja spaja tradiciju slavnih predaka sa izazovima robotizacije i veštačke inteligencije.

Najavljeno vraćanje obaveznog vojnog roka 1. marta sledeće godine donosi precizan plan obuke od 75 dana, namenjen mladićima od 18 do 30 godina, uz mogućnost dobrovoljnog služenja za žene. Pukovnik Saša Adžić detaljno je objasnio strukturu vojnog roka.

"Individualna obuka u prvih 30 dana podrazumeva sticanje osnovnih taktičkih znanja, kretanje na bojištu, ličnu zaštitu, prvu pomoć, upotrebu naoružanja i strojne radnje. Specijalistička obuka u drugih 30 dana obuhvata rad u okviru tima, odeljenja ili posade, specifično za rod kojem regrut pripada. Na kraju sledi kolektivna obuka (završnih 15 dana) koja planira neprekidan rad u terenskim i logorskim uslovima, gde će regruti prisustvovati gađanjima složenih borbenih sistema kako bi stekli uvid u njihovu snagu", rekao je on.

Prema njegovim rečima, nakon odsluženja roka, znanje će se periodično obnavljati kroz vojne vežbe u okviru rezervnog sastava.

Digitalizacija i robotizacija - vojska nove generacije

Za nove generacije, Vojska Srbije priprema "kvantni skok" u tehnologiji.

Pored nabavke 12 aviona "rafal" i PVO sistema "pancir", FK-3 i izraelskog "pulsa", fokus je na digitalizaciji i robotizaciji koja uključuje domaću platformu "Mali Miloš".

"Digitalizacija i robotizovane platforme su izazovi koji su mladima prirodni. Iako koristimo veštačku inteligenciju za bržu obradu podataka i predloge rešenja, krajnja odluka i 'dugme' uvek ostaju u rukama čoveka", naglasio je pukovnik Stevan Žigić.

Iako se vojska modernizuje za odvraćanje od pretnji, njena treća misija - pomoć stanovništvu u slučaju prirodnih katastrofa - ostaje prioritet. Upotreba višenamenskih helikoptera za gašenje požara i medicinsku evakuaciju potvrđuje da je tehnološki opremljena vojska najsigurniji oslonac građanima.

Šta čeka regrute

Pre nego što zaduže uniformu, svi kandidati za obavezno služenje vojnog roka prolaze rigorozan proces selekcije koji ne ostavlja mesta za improvizaciju. On obuhvata detaljne sistemske preglede kako bi se utvrdila zdravstvena i psihofizička sposobnost regruta. Svaki pojedinačan slučaj razmatraju nadležne vojno-lekarske komisije uz konsultacije stručnjaka, uključujući i psihologe.

Ko će služiti duži vojni rok

Regruti će biti podeljeni u tri grupe. Redovno služenje sa oružjem trajaće 75 dana (oko 60 dana obuke u kasarnama i 15 dana terenske obuke), dok će oni koji služe bez oružja imati nešto kraći rok. Sa druge strane, regruti koji ulože prigovor savesti vojni rok će služiti duplo duže -155 dana.

Takozvani "civilni" vojni rok obavljaće se isključivo u kasarnama, gde će ovi regruti obavljati zadatke poput čišćenja, rada u radionicama, vatrogasnim službama ili na pripremi hrane.

Planirano je da vojnici služe u svojim gradovima ili najbližim garnizonima, da vikende provode kod kuće, a zaposlenima će mirovati radni odnos (što će biti jednostavno u javnim preduzećima, dok ostaje pitanje kako će se to primenjivati kod privatnika).

Pravila ponašanja i lični izgled vojnika

Od regruta se očekuje potpuno prilagođavanje vojnom kolektivu i održavanje urednog i funkcionalnog ličnog izgleda.

Muškarci moraju biti uredno ošišani (kosa ne sme padati preko ušiju i kragne) i obrijani, a nošenje minđuša nije dozvoljeno. Brade su dozvoljene isključivo vojnim sveštenicima.

Devojke moraju imati urednu frizuru koja omogućava nesmetano nošenje kape i šlema. Zabranjene su upadljive boje kose ili kombinacije boja, dok je dozvoljena diskretna šminka i uredno podrezani nokti.

Tetovaže i pirsinzi su dozvoljeni ukoliko se ne nalaze na licu ili na drugim vidljivim delovima tela tokom nošenja uniforme. Da bi se olakšalo održavanje izgleda, u okviru kasarni radiće berbernice gde će usluge šišanja biti besplatne. Najveći izazov za mlade generacije biće upravo privikavanje na vojnički režim, rad sa autoritetima i odsustvo mobilnih telefona, za šta se starešinski kadar uveliko priprema

U koje gradove će ići prvi regruti

Država ubrzano radi na obnovi smeštajnih kapaciteta, ambulanti i regrutnih centara kako bi vojnici imali najbolje moguće uslove i poneli dobre uspomene. Poseban fokus biće na gradovima koji su jednim delom pogranični i manje bogati, kao što su Sombor, Pirot, Priboj i Negotin.

