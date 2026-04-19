Policijskoj stanici Gračanica večeras oko 19.50 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu M‑4, kod Ingo City Centra, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva motocikla i jedno putničko vozilo.



Prema informacijama iz Policijske uprave Gračanica, u ovoj nezgodi dve osobe su zadobile telesne povrede i upućene su na Univerzitetski klinički centar u Tuzli radi ukazivanja medicinske pomoći.



Na licu mesta obavlja se uviđaj, a više informacija o okolnostima pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode očekuje se naknadno.

