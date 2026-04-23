Ovaj impresivan ulov dogodio se nakon dugogodišnje posvećenosti ribolovu, koji je Aleksandar zavoleo još kao dete, zahvaljujući ocu i ujaku. Iako je godinama pokušavao da ulovi soma na Drini, pravi uspeh stigao je tek nakon preseljenja u Novi Sad.

Put do ulova života

Po dolasku u Novi Sad, Aleksandar je mesece provodio na Keju, posmatrajući iskusne ribare, učeći tehnike i prateći ponašanje ribe. Strpljenje i upornost su se na kraju isplatili.

Prve ulove ostvario je već iz prvih pokušaja – doduše manjih primeraka – što mu je dalo dodatnu motivaciju da nastavi. Ipak, pravi izazov tek je dolazio.

Dramatična borba sa kapitalcem

Sudbonosnog dana, idealni vremenski uslovi – bez vetra, sa toplim vazduhom i oblačnim nebom – naterali su ga da ponovo izađe na reku. Nakon nekoliko zabačaja, usledio je snažan udarac koji je odmah nagovestio da je u pitanju velika riba.

Borba je trajala nekoliko minuta i bila izuzetno zahtevna. U pomoć su pritekli drugi ribari, a ključnu ulogu imao je i čamac bez kojeg bi izvlačenje soma bilo gotovo nemoguće. Kada se riba konačno pojavila na površini, postalo je jasno da je u pitanju ulov života.

Trenutak za pamćenje

Nakon što su uspeli da izvuku soma iz vode, usledile su ovacije prisutnih. Prolaznici su zastajali, fotografisali i snimali prizor koji se retko viđa.

„Taj osećaj se ne može opisati“, rekao je Aleksandar, opisujući trenutak kada je shvatio koliki ulov ima pred sobom.

Plemenit gest nakon ulova

Iako je prvobitno razmišljao da ribu vrati u vodu, Aleksandar je odlučio da je pokloni starijem alasu koji je ceo život posvetio lovu na somove. Zauzvrat je dobio ribolovački pribor, ali kako kaže – najveća nagrada bio je sam doživljaj.

Ova priča iz Dunava pokazuje da se upornost, strpljenje i ljubav prema ribolovu na kraju uvek isplate. Ulov kapitalnog soma nije samo uspeh jednog ribolovca, već inspiracija svima koji veruju da se snovi ostvaruju – čak i posle mnogo godina čekanja.