Večeras se u prestonici održava prestižni festival "Beogradsko proleće" koji obeležava 65 godna od osnivanja.

Festival koji od 1961. godine okuplja brojne poznate izvođače i ljubitelje domaće muzike održava se u MTS dvorani, a nekada se održavao u Domu sindikata.

Ova manifestacija, sa dugom tradicijom, ponovo donosi spoj nostalgije i savremenih zvukova, a među onima koji će zapevati pred publikom je i makedonski pevač Daniel Kajmakoski.

Na samom početku razgovora otkrio je kako se oseća u društvu velikih imena poput Lea Martina, Maje Odžaklijevske sa kojima se večeras susreo.

- To su ljudi pred koje možemo samo da se klanjamo. Pažljivo da slušamo njihove savete, reči su suvišne, to su ljudi koji su napravili ono što mi jesmo. Učili smo ne samo pevanje već ponašanje, pristup prema medijima, ljudima, kakav čovek biti...kako stvoriti porodicu pored ovakvog posla. Uvek će biti primer za nas.

Pevač se susreo sa Odžaklijevskom u holu MTS dvorane pa su na kratko i prozborili na njihovom maternjem jeziku. Maja je bila oduševljena što vidi mlađeg kolegu na ovom festivalu, a Daniel je podelio utiske sa tog susreta.

- Te prilike nisu česte. često pevam njene pesme na nastupima. To su ljudi koji su žive legende. Svaku priliku bi iskoristio da takvom umetniku poljubim ruku.

Da li bi zapevao veliki hit "Odiseja" svog starijeg kolege Lea Martina kaže:

- To je više od pesme. Doboljno je teško da se peva. Ja se ne bih usudio. Muzika je sve što imamo kad kad sve nestane muzika će ostati. Kultura istorija se tradicija se čuvaju a muzika je deo toga.

Nedavno je pevač bio kidnapovan na jednom nastupu, a sada je samo kratko prokomentarisao da je to sve iza njega te da se okrenuo lepim stvarima:

- Nisam od šećera takođe sam Balkanac, Makedonac...dovoljno sam jak da nastavim...pre svega sam otac. Želim da svi mi budemo sigurni i nasmejani. Bez osmeha ništa ovo ne vredi, ovaj posao ne vredi, nikakav odnos ni brak. Ne mpžete biti dobar otac, brat i sin bez osmeha. Život ide dalje. Svakome se to moglo destiti. A muzika i moja porodica i svi koji me vole su uz mene.

- Svesno sam se povukao iz javnosti. Želeo sam da temelj bude porodica...apelujem na sve mlade ljude da im to ne da bude prioritet ali cilj. Porodica ostaje sve je prolazno....zbog toga sam se malo povukao i uživam imam dovoljno vremena da budem sa ženom i decom i uvek nešto spremam, ne bih sad najavio, ali nikad neću odustati od toga autorski rad je pre svega vezan za moj posao - govorio je Kajmakoski.

