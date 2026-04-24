Svadba Melina Galić i britanskog milionera Džeferija Pola Arnolda Dejma (70) ponovo je glavna tema u estradnim krugovima.

Iako se nakon razvoda od Haris Džinović povukla iz javnosti, Melina je ranije govorila o detaljima iz svog života i braka.

Kao veoma mlada stupila u vezu sa tri decenije starijim pevačem, što njeni roditelji nisu podržavali. Tada je istakla da je pobegla od kuće kako bi se udala za pevača.

-To je naslov izvučen iz konteksta, poenta nije bila da moja mama nije bila za brak. Kao prvo, pobegla sam od kuće, pa ne vidim zašto bi se žena slagala sa čovekom koga ne poznaje. Moja majka nije bila za udaju pre nego što završim fakultet. To nema veze sa Harisom, već sa pravilom koje vam kažu kada imate 18 godina i tek krećete na studije - ispričala je modna kreatorka tada.

Dodala je i da joj je razlika u godinama donela određene prednosti.

-Iz te razlike u godinama sam izuzetno profitirala u životu. Godine su samo broj na papiru. Njega sam upoznala kada je već imao izgrađenu karijeru i nisam morala da prolazim sa njim zajednički put kroz uspone, padove, nesigurnosti i razočaranja, što generalno prolazite sa nekim svojih godina - navela je Melina za "Premijeru".

Luksuzno venčanje Meline i biznismena

Podsetimo, nakon građanskog venčanja u Monaku, Melina Galić i Džefri Pol Arnold Dejm doputovali su u Portofino luksuznom jahtom vrednom 10.000.000 evra.

Ona se spremala na jahti, a potom ju je do hotela dopratio milioner. Tom prilikom ponela je i treću venčanicu.

Proslava je organizovana u ekskluzivnom hotelu koji se smatra jednim od najelitnijih na italijanskoj rivijeri.

Reč je o butik smeštaju sa svega oko 14 luksuznih soba i apartmana, smeštenom na poznatoj centralnoj piazeti Portofina.