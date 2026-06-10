



Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su ukupno tri osobe lakše povređene. saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sat vremena posle ponoći u Bulevaru oslobođenja na Banjici povređen je motociklista , koji je oboren sa vozila, i on je prevezen u Urgentni centar, saopšteno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su ukupno tri osobe lakše povređene.



Hitna pomoć odgovorila je tokom noći na ukupno 114 poziva, od kojih je 24 bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali srčani bolesnici.

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