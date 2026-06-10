Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) jutros su, u ranim jutarnjim časovima, sproveli akciju na području Novog Pazara u vezi sa sumnjama na falsifikovanje diploma.

Prema nezvaničnim saznanjima, jedna ekipa UKP-a izvršila je pretres porodične kuće u Ulici Ruđera Boškovića, dok je druga ekipa istovremeno obavila pretres u jednoj srednjoj školi u Novom Pazaru. Kako se nezvanično saznaje, predmet provere su dokumentacija i sumnje u postojanje falsifikovanih diploma.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je neko priveden, niti o tačnom obimu akcije. Očekuje se da se nadležni organi oglase nakon završetka pretresa i prikupljanja dokaza.

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