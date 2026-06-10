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Harkov bio meta 26 ruskih napada tokom noći i jutra

Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima, u kojima su povređene četiri osobe, među kojima i jedno dete, izjavio je šef Harkovske regionalne državne administracije Oleg Sinegubov.

"U zoru, neprijatelj je izveo 26 udara bespilotnim letelicama na Harkov. Holodnogorski okrug je bio pod masovnim napadom", rekao je Sinegubov.

Prema njegovim rečima, napadi ruskih dronova izazvali su požare.

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Napadnut Sevastopolj

Ukrajinski dron oštetio je u napadu zgradu u kojoj se nalazi panorama "Odbrana Sevastopolja 1854-1855", saopštio je danas guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.

"Naše vojne i mobilne vatrogasne ekipe odbijaju još jedan napad ukrajinskih oružanih snaga na grad. Bespilotna letelica je oštetila zgradu Panorame 'Odbrana Sevastopolja 1854-1855' - krov gori, napisao je Razvožajev na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

"Opsada Sevastopolja" je naslikana panorama ruskog umetnika Franca Ruboa, koja prikazuje napad na Malahovsku bateriju 6. juna 1855. godine, tokom opsade Sevastopolja u Krimskom ratu.

"Ova zgrada je više od običnog muzeja - to je simbol otpora, pošto je više puta izdržala neprijateljske napade. Istorija se ponavlja. Tokom Druge odbrane Sevastopolja tokom Velikog otadžbinskog rata, zgrada Panorame je bila izložena masovnom bombardovanju nemačkog vazduhoplovstva", dodao je guverner.

Zelenski o pismu Putinu: Dobio sam rezultat koji mi je bio potreban

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć, tokom zajedničke konferencije za novinare sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja, da je njegova serija apela međunarodnim liderima i institucijama, uključujući otvoreno pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, dala očekivani rezultat.

"Imao sam cilj kada sam poslao pismo Putinu. Mislim da sam dobio rezultat koji mi je bio potreban", rekao je Zelenski i objasnio da je tim pismom želeo da pokaže saveznicima ko je spreman za mir a ko nije, prenosi Ukrinform.

Zelenski je rekao da je tokom meseca poslao nekoliko pisama i drugim međunarodnim faktorima i institucijama, uključujući EU, Kongres i predsednika SAD.

Ukrajina pokrenula nove napade na Moskvu i više ruskih regiona

Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona, a na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i objekti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti, saopštile su ruske vlasti.

Snage protivvazdušne odbrane ruskog Ministarstva odbrane odbile su napad četiri drona, saopštio je jutros gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

"Službe za vanredne situacije rade na mestu pada", napisao je Sobjanjin na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, tokom noći i jutra oboreno je ukupno 12 ukrajinskih dronova.

Šef Čuvaške Republike Oleg Nikolajev saopštio je jutros da je Čeboksari pogođen raketnim napadom i da se broj žrtava i oštećenih objekata utvrđuje.

Naglasio je da sve službe za hitne intervencije rade na licu mesta, kao i da raketna pretnja i dalje postoji u regionu, prenosi Interfaks.

Ukrajinski napad dronom u ruskoj Vladimirskoj oblasti izazvao je požare na dva infrastrukturna objekta, izjavio je jutros guverner Aleksandar Avdejev.

"Kao rezultat napada dronom, izbili su požari na dva infrastrukturna objekta u Kamenskovskom i Aleksandrovskom okrugu", saopštio je Avdejev na društvenim mrežama.

Istakao je da u napadu nema žrtava i da Ministarstvo za vanredne situacije i Ruska nacionalna garda rade na licu mesta. Dronovima je tokom noći napadnut i Novokujbiševsk u Samarskoj oblasti.

Rusi stežu obruč oko Konstatinovke! Pritiskaju sa svih strana, ključni putevi presečeni

Ukrajinske snage u Konstantinovki suočavaju se sa sve većim pritiskom, dok ruske trupe presecanjem ključnih puteva snabdevanja dodatno učvršćuju kontrolu oko grada, navode izveštaji.