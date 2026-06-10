Blokaderka Sonja Biserko javila se iz Sarajeva. Za nju su žrtve Albanci i Bošnjaci, a Srbi su sami krivi za sve što ih je snašlo!

Kako je rekla, blokaderi su poput majki Srebrenice, koji će priznati navodni genocid.

Ona se tokom gostovanja požalila na to što je haški sud sudio pojedincima, a ne celom srpskom narodu.

Poslušajte šta je sve ona izrekla:

Ona je u istom obraćanju imala samo lepe reči za blokadere, rekavši da su studenti blokaderi "podneli veliku žrtvu" i da ona prati njihov rad...

Rekla je da je ono što su radili impresivno.