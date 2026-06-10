U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Veljko T. (27) i Nikola M. (28) zbog postojanja osnova sumnje da su 6. juna 2026. godine na teritoriji opština Grocka pokušali da na podmukao način liše života oštećenog M.N.

Osumnjičeni su na saslušanju izneli svoje odbrane, a prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je motiv svađa oko devojke.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Veljku T. i Nikoli M. odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu.

Dok se osumnjičenima na teret stavlja teško ubistvo u pokušaju, cela Srbija je zanemela pred detaljima ovog zverskog napada: nesrećnog mladića je u lokvi krvi, sa prelomom nogu i baze lobanje, u dvorištu pronašla rođena majka nakon što su ga napadači pokosili kolima, a onda divljački prebili na zemlji!

Postoje osnovi sumnje da su oni najpre 6. juna 2026. godine oko 15 časova došli do kuće oštećenog putničkim motornim vozilom marke "fiat panda" kojim je upravljao Veljko T, dok se na mestu suvozača nalazio Nikola M.

Iskoristivši poznanstvo sa oštećenim, Nikola M. ga je pozvao sa svog mobilnog telefona i tražio da izađe na ulicu ispred kuće, što je oštećeni i učinio, ne očekujući da ga Veljko T. čeka u kolima zajedno Nikolom M. i da će nakon toga da startuje vozilo i istim ga udari u prednju stranu tela, usled kog udarca automobila je oštećeni pao unazad na pod, a od siline udarca automobila došlo je i do izbijanja kapije iz ležišta, koja je pala u dvorište oštećenog.

Nakon toga osumnjičeni izašli iz vozila, pa je Veljko T. prišao oštećenom koji je ležao na podu i zadao mu više udaraca pesnicom u predelu glave i tela, za koje vreme oštećeni nije pružao nikakav otpor, a Nikola M. nije sprečio Veljka T. da zadaje udarce oštećenom, niti je oštećenom pružio pomoć, usled čega je oštećeni zadobio teške povrede.

Alo/ Telegraf