Priča je dospela u centar pažnje kada je Deni Grejdž, popularni tiktoker i influenser, objavio video u kojem je ispričao kako ga je policija zaustavila dok je bio na putu ka žurki. Kako tvrdi, želeo je samo da se osveži parfemom, ali ga je upravo taj potez koštao novčane kazne i negativnih poena.

„Išao sam na žurku i želeo sam da se osvežim. Uzeo sam parfem i naprskam se, a onda me je policajac zaustavio i napisao kaznu. Nisam ni znao da zbog ovoga mogu da me kazne“, rekao je Deni u videu koji je ubrzo postao viralan.

Zašto je vozač kažnjen?

Prema objašnjenju nadležnih iz saobraćajnog odeljenja savezne države Viktorija, vozači su u obavezi da u svakom trenutku imaju potpunu kontrolu nad vozilom.

Iako australijski propisi ne zabranjuju direktno korišćenje parfema tokom vožnje, policijski službenici imaju pravo da procene da li određena radnja odvlači pažnju vozača i ugrožava bezbednost saobraćaja. Ukoliko smatraju da vozač nije imao adekvatnu kontrolu nad vozilom, mogu izreći kaznu.

Društvene mreže podeljene

Video je izazvao hiljade komentara i otvorio raspravu o tome šta se sve može smatrati ometanjem tokom vožnje.

Dok su pojedini korisnici smatrali da je kazna prestroga i besmislena, drugi su podržali odluku policije, navodeći da čak i kratkotrajno skretanje pažnje sa puta može imati ozbiljne posledice.

„Molim? Kako je ovo moguće?“, „Recite mi da ovo nije istina“, pisali su jedni, dok su drugi isticali:

„Nije važno da li je u pitanju telefon, parfem ili bilo koji drugi predmet. Ako vam odvlači pažnju tokom vožnje, može biti opasno.“

Gde je granica između navike i prekršaja?

Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo pitanje granice između svakodnevnih radnji u automobilu i ponašanja koje može ugroziti bezbednost na putu. Iako se prskanje parfema mnogima čini bezazlenim, nadležni upozoravaju da svaka aktivnost koja zahteva skretanje pažnje sa upravljanja vozilom može predstavljati potencijalni rizik.