Grupa blokadera sinoć se okupila ispred Vlade Srbije sa ciljem da prave novi haos. Nekoliko njih je opet pokazalo nešto što smo o njima doduše već znali - da im je jedino dobar provod bitan, a pijetet prema žrtvama je čista gluma.

Naime, oni već godinu i po dana ruše državu, ne daju deci da se obrazuju, teraju investitore, mole da se Srbiji uvedu sankcije i oduzmu EU fondovi (a da se daju njima), blokiraju puteve i mostove - i sve to rade pod izgovorom da traže pravdu za tragediju u Novom Sadu.

A ovako već godinu i po dana žale....

Jasno je kao dan da oni ovu zemlju i ovaj narod preziru. I sve im je samo dobra zabava i marketing.