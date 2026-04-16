Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje do 48 sati Z.S.(32), zbog sumnje da je u Palati pravde pretio sudiji.

On je osumnjičen da je u Drugom osnovnom sudu u Beogradu izvršio krivično delo ometanje pravde, rečeno je za Tanjug u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

U navedenom roku osumnjičeni će biti saslušan. On je navodno tokom suđenja sudiji pretio smrću.

Incident se dogodio danas oko 10 časova tokom suđenja koje je vodio oštećeni sudija. Optuženi Z. S. je od samog početka ročišta iskazivao agresivno ponašanje i glasno negodovao, ometajući regularan rad suda.

U trenutku kada je sudija, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, pozvao sudsku stražu da izgrednika udalji iz prostorije zbog narušavanja reda, Z. S. je uputio direktnu i brutalnu pretnju:

"Ja ću tebe da ispratim za koji dan dva metra ispod zemlje!"

Pripadnici sudske straže su momentalno reagovali, savladali osumnjičenog i zadržali ga do dolaska policije. O događaju je odmah obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo, koje je naložilo hapšenje.

(Blic)

BONUS VIDEO