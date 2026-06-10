



Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su državljanina Crne Gore I. (31), zbog sumnje da je u opštini Tuzi skinuo crnogorsku zastavu sa jarbola i bacio je pod noge uz komentar da tu "nema mesta za drugu zastavu osim albanske".

Prema nezvaničnim informacijama, Dodo je 21. maja, u selu Koći, skinuo crnogorsku zastavu sa jarbola i bacio je pod noge, prenose Vijesti.



"U Koće nema mesta za drugu zastavu osim albanske. Smrt izdajnicima. Živela Albanija", napisao je Doso na svom instagram profilu.



Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično delo povreda ugleda Crne Gore, navode crnogorski mediji.



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