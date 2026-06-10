Pevačica Goga Sekulić navodno uživa u novoj romansi sa mladićem iz Podgorice, Stefanom Stefanovićem koji ima 28 godina.

Kako se navodi, par je kontakt ostvario putem društvenih mreža, gde je mladić preuzeo inicijativu, prvi joj se javio i obasipao je komplimentima. Nakon nekoliko nedelja virtuelnog dopisivanja usledio je i njihov prvi susret uživo, čime je ova ljubavna priča zvanično i počela.

Ipak, novi izabranik Goge Sekulić privukao je pažnju javnosti i zbog svoje turbulentne prošlosti i problema sa zakonom.

"Bio je u zatvoru 3 godine"

Izvor blizak paru otkrio je više detalja o njegovom imidžu i, kako se navodi, vremenu provedenom iza rešetaka.

- Stefan je super momak, ali i opasan. Bio je tri godine u zatvoru Spuž u Crnoj Gori zbog nekog krivičnog dela, ali ne znam za šta je tačno bio osuđen. Važi stvarno za žestokog momka u Crnoj Gori. Voli motore, dosta trenira, sav je u mišićima. Ne znam čime se zaista bavi, ali znam da ne ide na posao pet puta nedeljno po osam sati dnevno - otkrio je izvor blizak golupčićima i dodao:

- Bilo kako bilo, ono što je primetno jeste to da Goga sija otkako je započela ovu priču s njim. Stalno se čuju, pruža joj pažnju i ovo je prvi muškarac nakon Uroša kome je dala šansu, jer je ona zaista posvećena detetu i svom poslu. Muškarci je uopšte nisu zanimali, ali, eto, izgleda da je Stefan to promenio kod Goge. Inače, razlika u godinama se kod njih ne primećuje jer je Goga mladalačkog duha, a i izgleda, večiti devojčurak - završava izvor.

Pevačica se ovim povodom još nije oglasila.

Alo/Kurir

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