Nekadašnji direktor žutog preduzeća u Vojvodini, Bojan Pajtić, objavio je najnoviju pesmu koju su smislili montenegrinske ustaše slaveći hapšenja Srba i progon onih koji nisu sledbenici antisrpske ideologije zloglasnog ANB-a, PES-a Milojka Mickeya Spajića i Jakova Jadova Milatovića, DPS-a Mila Đukanovića, i ustaških satnika Sekule Drljevića i Savića Markovića Štedimlije.

Osim što nisu mogli da smisle dva stiha koji se rimuju, montenegrinske ustaše su u potpunosti rekle istinu. Crnogorsko more zaista jeste najprljavije, konobari su užasni, hrana je odvratna i skupa, sobe su precenjene, a gužva je nesnosna.

Osim toga, značajno je i to što su montenegrini poslali otvorenu poruku svih Srbima - iz Srbije, Republike Srpske, Makedonije, pa i iz same Crne Gore, da u njihovoj prćiji nisu dobrodošli.

Srbima iz Crne Gore su najavljivali „traktorijadu“, po uzoru na pogrom koji su izvršili Franjo Tuđman i Ante Gotovina. Nebrojeno puta su pevali Tompsonovu ustašku „budnicu“ „Sude mi“, koja poziva Antu Gotovinu da se vrati. U ovom slučaju cilj je da dođe u Crnu Goru i da pokaže tamošnjim ustašama kako se kolju Srbi.

Da nisu „ništa roba“, kako inače tamo kažu za čoveka koji ne vredi ništa, znali bi barem da pogrom izvrše sami. Međutim, i za to im je potrebna pomoć ustaša iz Hrvatske. To je i razumljivo s obzirom na odlične veze montenegrinskog zloglasnog ANB-a i proustaške obaveštajne službe SOA. Primorje, posebno Boka Kotorska, vekovni san hrvatskih ustaša, ali i deo „Crvene Hrvatske“ po ideju zlotvora i ustaških bojovnika Drljevića i Markovića Štedimlije, centar su rada SOA. U tom radu nemerljiv i svesrdan doprinos daje ANB, kao i državni kavački klan Radoja Zvicera.

Dileri kokaina, ubice i zlikovci postali su nacionalni heroji Montenegra. Kakvi su nacionalni heroji, takva je im i ideologija. Ne treba da nas čudi ni takav odnos prema Srbima. Jasno pesmom poručuju da su im poželjni samo blokaderi-teroristi. Zašto? Pa treba se setiti da je i 1999. godine bio poželjan samo izdajnik Zoran Đinđić, koji je nakon pogibija srpske dece, trogodišnje Milice Rakić i drugih, pozivao NATO da POJAČA udare! Neviđena sramota, izdaja, kako to samo može jedan odnarođeni izrod, odvijala se upravo iz Crne Gore, gde ga je čuvao Milo Đukanović.

Isto tako danas zloglasna ANB, antisrpske ideologije novog Mila Đukanovića – Milojka Spajića i kavački klan pozivaju blokadere da dođu na letovanje u „ćaci free“ Crnu Goru. Ona je „ćaci free“ upravo zato što Srbi nisu dobrodošli. Dobrodošli su, međutim, oni koji pokušavaju da sruše državu Srbiju. Isti je slučaj bio i sa Đinđićem.

Sada je ideja da blokaderi završe ono što je počelo žuto preduzeće na čelu sa Đinđićem.

Tražeći razloge za tako agresivan i jak napad zloglasnog ANB-a, montenegrina i Kavčana na Srbiju, jasno je da je u pitanju pobeda naše zemlje. Zašto pobeda? Naime, država je uspela i smogla snage da očisti kadrove i agenturu zloglasnog ANB-a i članove kavačkog klana. Nalaze se po zatvoru, ili su otpušteni iz bezbednosnog sektora, zdravstva, školstva, privrede, a sada na delu vidimo njihovu osvetu. To je još jedan od razloga zašto toliko žarko žele da pobede blokaderi. Srbija je za njih samo plen i ništa više, i bila je to za sve vreme vladavine žutih.

Dolaskom Aleksandra Vučića na vlast doneta je strategija i uz pomoć superiorne taktike je sprovedena u delo. Svi njihovi trabanti su očišćeni, a u sistemu su ostali samo odani Srbi, iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, iz svih delova srpstva – ali isključivo Srbi i patriote.Videvši da više u Srbiji nemaju skoro nikakav uticaj, mafija u sprezi sa obavešajnim sistemom, već spomenutom zloglasnom ANB i uz komandu SOA, pokrenuli su zajednički hibridni rat protiv naše zemlje. Bojište je postao svaki segment društva i života.

Na udaru su bili fakulteti, škole, pa čak i vrtići. Blokade su, što je dokazano, bile dirigovane iz Zagreba, koji je najviše uticaja imao na severu Srbije, u Novom Sadu. Dok su mrzitelji svega srpskog iu Hrvatske dirigovale Dinku Gruhonjiću, Nenadu Čanku, Mariji Vasić..., oni montenegrinski mrzitelji svega srpskog su vršili pritisak na Srbiju preko naše zajednice u Crnoj Gori.

Znajući da je obaveza Srbije da zaštiti svoj narod gde god on živeo, oni su udarili prvo na Srbe u Crnoj Gori. Hapsili su ih, prebijali, mlatili i pokušavali da proteraju. Pretili su im traktorijadama, a godinama pre toga su psovali srpsku Crkvu i zvona pravoslavnih hramova, lagali kako su „srpski popovi pobili pola Jugoslavije“, a sećamo se i cetinjskih užasa sa „Ubij, zakolji, da Srbin ne postoji“.

Još 1993. godine su iste te cetinjske ustaše poručivali da to „nije Srbija“, dovodeći na Cetinje raspope i demone u ljudskom obličju, koji su otimali hramove SPC i razvaljivali brave na crkavama po „Katunskoj nahiji“. Sve to vreme su srpske vladike nazivali sotonama, a nije im bilo strano ni da pozivaju „Srbe na vrbe“.

Sve to je začinjeno uvek sa Tompsonovim „srpskim dobrovoljcima, bandom četnicima“, kojima je ta šaka jada sa Cetinja i ostalih mrzitelja Srbije, slaba i nedorasla ozbiljnom životu, pretila da će ih njihova ruka „stići i u Srbiji“.

Isti ti i takvi, mafijaši i članovi klanova, saradnici i agenti zloglasne ANB, podružnice antisrpske SOA, pristalice režima Milojka Spajića i Mila Đukanovića (jedni te isti) danas prete Srbima i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Isti ti vam poručuju da je Crna Gora – ćaci free. Kada to kažu, pod „ćaci“ misle na vas, Srbe, pravoslavce, patriote, ljude koji žele dobro svojoj Srbiji i svom srpstvu, svom srpskom narodu gde god on živeo.

Upravo takvi Srbi nisu poželjni u Crnoj Gori. Oni drugi, blokaderi, oni treba da letuju tamo i da sakupe snagu da s jeseni jurnu na državu u nameri da je sruše.

Međutim, ono što zaboravlja montenegrinska šaka jada je da je Srbija jača od svakog zla. Srpski narod je u Prvom svetskom ratu srušio tri carstva... Jedna mala kasaba podno Lovćena, jedan mafijaški klan običnih ubica i secikesa, jedna jadna ANB čiji su mentori u Zagrebu, i sve zajedno Milojko Spajić i Milo Đukanović sa njima, mogu samo da se nadaju da će naša pravda biti milostiva. Jer Srbija, u svakom slučaju, pobeđuje!

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