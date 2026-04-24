On je u video obraćanju optužio Hezbolah za pokušaj da sabotira mirovni proces između Izraela i Libana, preneo je CNN.

"Počeli smo proces za postizanje istorijskog mira između Izraela i Libana i jasno nam je da Hezbolah pokušava da to sabotira", rekao je Netanjahu.

On je dodao da je obećao da će lice Bliskog istoka biti promenjeno i da je to upravo ono što Izrael radi.

Netanjahu je naveo da su on i američki predsednik Donald Tramp razgovarali telefonom o prekidu vatre sa Iranom i Libanom i da Tramp vrši veoma snažan pritisak na Iran, i ekonomski i vojno.

Tramp je juče objavio produženje primirja, ubrzo nakon što je predsedavao drugom rundom razgovora na nivou ambasadora dve zemlje u Beloj kući.