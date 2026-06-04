Kako saznajemo, od 12 glasova koliko je bilo potrebno da bude izabran, dobio je 8, dok je 4 bilo protiv, 6 uzdržano, a 1 glas je bio nevažeći.

Blokaderi su uoči glasanja pokušali da izvrše pritisak na članove Senata i pretnjama ih nateraju da ga izglasaju, ali im to nije pošlo za rukom.

Mihić je inače poznat i po upadu na Filozofski fakultet u Novom Sadu sa grupom blokadera, kada su skidali srpske zastave.

Vest da Mihić nije dobio podršku objavili su i blokaderi na mrežama, uz poruku da je "sledeći Gruhonjić."