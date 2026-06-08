Na društvenim mrežama je objavljena dirljiva oproštajna poruka od S. R. (27), državljanke Srbije, koja je nastradala u subotu 6. juna u nesreći tokom planinarenja na Prokletijama.

Njeno telo su ranije danas pronašli članovi Gorske službe spasavanja i planinara-alpinista i izvukli iz provalije duboke 250 metara.

Na Fejsbuku se od mlade alpinistkinje oprostio Alpinistički odsek Stena, klub iz Beograda koji okuplja ljubitelje alpinizma i penjanja.

- Smrt nije ništa posebno - samo sam otišao u drugu sobu. Ja sam ja i vi ste vi - što smo si bili, još smo si uvek. Zovite me mojim starim imenom, razgovarate sa mnom obično kao i uvek. Neka ne bude promene u vašem glasu, neka ne bude usiljen, svečan i žalostan. Smejte se, kao što smo se uvek smejali našim veselim šalama. Zabavijajte se, smejte se, mislite na mene, molite za mene. Neka ne budem zaboravljen samo zato što me se ne vidi. Ta čekam vas, negde blizu, tu iza ugla. Sve je u redu.

U pitanju su stihovi iz pesme "Smrt nije ništa", autora Henrija Skota Holanda, koja pruža utehu opisujući večnu povezanost onih koji su otišli zauvek i onih koji ostaju.

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