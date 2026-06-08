Mađarska policija je, nakon godinu dana potrage za mladićem obolelim od Daunovog sindroma, otkrila da je mladić ubijen i bačen u bunar u mestu Čeme, koje se nalazi oko 140 kilometara od granice sa Srbijom. Za ubistvo se sumnjiči mladićev otac, koji je zločin priznao tek nedavno, tokom novog saslušanja o prijavljenom nestanku.

Neimenovanog muškarca iz Čemea u Peštanskoj županiji terete da je izgladnjivanjem usmrtio svog sina sa Daunovim sindromom. Telo, koje je umotao u plastičnu vreću, potom je sakrio u napušteni bunar. Istovremeno je nastavio da prima naknadu za negu koja mu je sledovala za dete. Kako navode mađarski mediji, ubistvo počinjeno 2025. godine priznao je policiji tek nedavno, tokom novog saslušanja.

Gotovo godinu dana tragalo se za 21-godišnjim mladićem sa Daunovim sindromom, kojeg je, prema navodima istrage, otac na posebno svirep način usmrtio još u aprilu 2025. godine.

O mladiću je ranije brinula majka u Cegledu. Međutim, žena je doživela moždani udar, pa je sin prešao da živi kod oca, koji se prema njemu loše odnosio. Kako prenose mediji, otac je jednom ranije zamalo usmrtio sina, ali je mladić ipak vraćen pod njegovo starateljstvo.

Otac je godinama primao mesečnu naknadu za negu u iznosu od 60.000 forinti (oko 170 evra), ali se uopšte nije brinuo o svom sinu, koji je bio teško pothranjen. Mladić, koji je preminuo u aprilu 2025. godine, do očevog priznanja vodio se kao nestala osoba.

Policija je više puta saslušavala oca, sve dok na kraju nije popustio i priznao sve. Telo mladića sa Daunovim sindromom pronađeno je u napuštenom bunarskom oknu, umotano u vreću.

Muškarcu preti doživotna zatvorska kazna zbog ubistva deteta počinjenog na naročito svirep način.

Alo/Telegraf

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