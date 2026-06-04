Od 19 prisutnih članova Senata, za njegov reizbor glasalo je osam, šest članova bilo je uzdržano, četiri su glasala protiv, dok je jedan glasački listić proglašen nevažećim.

Podsećamo, na sednici Senata održanoj u novembru ni blokaderka Jelena Kleut nije izabrana u zvanje. Kleut, bliska saradnica Dinka Gruhonjića, tada nije dobila potrebnu podršku članova Senata.

Takođe, prema informacijama do kojih smo došli, o reizboru blokadera Dinka Gruhonjića, profesora čiji je naučni rad bio predmet polemika u delu akademske javnosti, odlučivaće se tokom letnjih meseci.

Pitanje reizbora nastavnika tako će se ponovo naći pred nadležnim univerzitetskim organima u narednom periodu, a ostaje da se vidi kakvu će odluku Senat doneti kada se o tome bude ponovo izjašnjavao.

nsuzivo.rs



