Službenici granične policije sprečili su pokušaj nezakonitog transporta robe na području u blizini crnogorsko-srpske granice, a u akciji su uhapšena dvojica muškaraca iz Novog Pazara zbog sumnje da su učestvovali u krijumčarenju prehrambenih proizvoda.

Prema informacijama koje su saopštile nadležne službe, akcija je izvedena u mestu Vuča, gde su pripadnici Regionalnog centra granične policije "Sever" zaustavili teretno vozilo marke "mercedes" novopazarskih registarskih oznaka.

Vozilom je upravljao E. T. (34), državljanin Srbije, a tokom detaljne kontrole u tovarnom prostoru pronađena je veća količina prehrambene robe za koju nije postojala odgovarajuća dokumentacija o poreklu i prometu. Procenjena vrednost zaplenjene robe iznosi oko 3.100 evra. Istragom je utvrđeno da postoji sumnja da je roba nabavljena na nelegalnom tržištu u Crnoj Gori, nakon čega je planirano njeno prebacivanje preko granice i plasiranje na tržište Srbije mimo zakonskih procedura.

Nedugo nakon zaustavljanja vozila, na mesto događaja stigao je i M. P. (51) iz Novog Pazara, koji je policijskim službenicima izjavio da su i roba i vozilo njegovo vlasništvo. Prema navodima istrage, upravo je on organizovao transport i angažovao vozača za prevoz robe. Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, obojica muškaraca su uhapšena zbog sumnje da su počinili krivično delo krijumčarenje.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade protiv osumnjičenih je podneta krivična prijava, a oni su predati nadležnom tužiocu koji će odlučivati o daljim koracima u ovom predmetu. Istraga o celom slučaju se nastavlja, a policija utvrđuje sve okolnosti pod kojima je roba nabavljena i planirana za transport preko granice.

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