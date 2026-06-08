Državljanin Srbije, koji je ubijen sinoć u Barseloni, nova je žrtva u obračunu kotorskih klanova, sumnjaju španski istražitelji! Kako se nezvanično saznaje, ubijen je Mario Đ. iz Beograda, sa Vračara.

Napadač za kojim se traga, navodno, u njega je ispraznio ceo šaržer iz automatskog oružja i potom pobegao s lica mesta. Stanari zgrade u čijem se dvorištu zločin dogodio opisali su ubicu visokog oko 180 centimetara, starog oko 30 godina.

- Sve ukazuje na to da je pucnjava u kojoj je muškarac ubijen sinoć oko 21 sat nastavak obračuna balkanskih klanova - prenose izvore iz istrage španski mediji, aludirajući na rat kavačkog i škljarskog klana u kom je u Barseloni već ubijeno nekoliko pripadnika ovih kriminalnih grupa.

Zločin se, prema pisanju španskih medija, dogodio u istoj oblasti u kojoj je pre manje od dva meseca ubijen škaljarac Krsto Vujić (44) zvani Terminator. Njega su, podsetimo, napadači izrešetali 14. aprila dok je sa suprugom i njihovim maloletnim detetom sedeo u bašti kafića u Barseloni.

Alo/Kurir

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