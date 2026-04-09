Državljanin Austrije (47), poreklom sa KiM, osumnjičen je da je ubio svoju bivšu ženu Zoju Oroši, državljanku Srbije sa KiM, sa kojom ima četvoro maloletne dece. Horor dogodio se u mestu Sos u Donjoj Austriji.

Stigao je preliminarni rezultat obdukcije. Žena je imala tri prostrelne rane i „bezbroj“ ubodnih povreda, rekao je Erich Habitzl, portparol tužilaštva u Wiener Neustadtu. Prema navodima, smrt je nastupila usled uboda, koji su ženi najverovatnije naneti šrafcigerom. Kao osumnjičeni se vodi njen suprug, od kog je živela razdvojeno. U sredu je objavljeno da je u vezi sa slučajem uhapšena još jedna osoba.

Osumnjičeni, star 47 godina, pucao je na suprugu iz pištolja kalibra devet milimetara. Prostrelne rane nisu bile smrtonosne, ali ubodne jesu, rekao je Habitzl. Pištolj je zaplenjen, a sumnja se da ga je osumnjičeni posedovao ilegalno. Muškarac koji mu je navodno predao pištolj takođe je uhapšen, potvrdio je Habitzl izveštaj ORF-a Donja Austrija. Detalje o tom hapšenju portparol nije naveo.

Između para, koji ima četvoro maloletne dece i živi razdvojeno, navodno je bilo sukoba. Zločin je počinjen na Uskrs, oko 18.30 časova. Žrtva je pronađena u dvorištu kuće. Osumnjičeni je sam pozvao policiju i odmah je uhapšen. Prema navodima tužilaštva, priznao je da je ubio 38-godišnju ženu.

