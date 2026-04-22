Još jedna tragedija pogodila je BiH kada su danas u naselju Brda u Srebreniku pronađena tela muškarca i žene, potvrđeno je iz policije.
Kako prenosi ATV, policija je oko 18 sati dobila prijavu da se u dvorištu porodične kuće nalazi telo muškarca, a službenici su dolaskom na teren pronašli i telo jedne ženske osobe.
- Izlaskom na mesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i telo ženske osobe bez znakova života - naveli su iz policije.
Dodaje se da je mesto događaja obezbeđeno i da je u toku uviđaj.
- Sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, uviđaj i dr. preduzimaće (po uputstvima dežurnog tužioca KTTK-a, koji na mestu događaja rukovodi uviđajem) istražioci Sektora kriminalistićke policije Uprave policije MUP TK-a - zaključili su iz policije.
Podsetimo, danas su pronađena i tela muškarca i deteta kod Višegrada, a više o tome pročitajte OVDE.
Alo/ATV
