Viši sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do 30 dana A. Đ. (19), osumnjičenom da je u toku noći 19. aprila sekirom usmrtio 48-godišnjeg muškarca, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Njemu je na teret stavljeno krivično delo teško ubistvo.

MUP je ranije saopštio sa se sumnja da je on u toku noći, 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio 48-godišnjeg muškarca, kao i da je naredne noći njegovo telo prevezao u atar sela Hrtkovci, polio benzinom i zapalio.

Podsetimo, Miloš Pavlović (48) iz okoline Rume ubijen je 19. aprila, a njegov nestanak prijavio je brat po majci, nakon što se nije vratio kući sa posla, dok se za ubistvo sumnjiči A. Đ. (19), koji, prema nezvaničnim informacijama, nije mogao da prihvati vezu svoje majke i Pavlovića.

Prema rečima bliskih ljudi, Miloš Pavlović je tog dana otišao na posao i od tada mu se gubi svaki trag, a pretpostavlja se da je nakon smene otišao kod partnerke u Hrtkovce, gde se dogodio zločin. Porodica je ubrzo reagovala i prijavila njegov nestanak, ali se, nažalost, ispostavilo da je ubijen.

Miloš Pavlović je, kako su istakli njegovi poznanici, radio na stovarištu građevinskog materijala i bio poznat kao vredan i pošten čovek. Njegova majka se preudala za vlasnika stovarišta, sa kojim ima sina koji je prijavio Milošev nestanak.

Prema rečima komšija, mladić je kobnog dana zatekao Pavlovića u porodičnoj kući u Hrtkovcima, gde živi sa majkom, nakon čega je došlo do rasprave koja je prerasla u fizički sukob. Meštani navode da je Miloš Pavlović bio u emotivnoj vezi sa tom ženom i da je povremeno dolazio kod nje, najčešće kada njen sin nije bio prisutan, kako bi izbegao konflikte, s obzirom na to da mladić tu vezu nije prihvatao.

Sumnja se da je, nakon svađe, osumnjičeni uzeo sekiru i usmrtio Pavlovića, dok nije poznato gde se u tom trenutku nalazila njegova majka. Pretpostavlja se i da je pokušao da prikrije zločin tako što je zapalio telo.

