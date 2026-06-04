Beogradska berza (BGDX/ranije BELEX) upozorila je javnost na pokušaje prevare putem telefonskih poziva i interneta od strane osoba koje se lažno predstavljaju kao predstavnici Beogradske berze ili navodnih investicionih kompanija povezanih sa lokalnom berzom.

Kako navode, prema dostupnim informacijama, građani primaju pozive od nepoznatih osoba koje nude mogućnost trgovanja zlatom, naftom i drugim finansijskim instrumentima putem navodnih investicionih platformi.Dodaju da se u pojedinim slučajevima od građana traži uplata značajnih novčanih iznosa, na privatne ili račune trećih lica koja se predstavljaju kao "finansijski asistenti" ili predstavnici firmi sa sedištem u Beogradu.

"Naglašavamo da Beogradska berza ne nudi navedene 'platforme', 'lične savetnike', niti kampanje koje zahtevaju uplaćivanje novčanih sredstava za trgovanje, kao ni unos ličnih podataka putem nepoznatih linkova, telefonskih poziva ili reklama na društvenim mrežama", piše u upozorenju objavljenom na sajtu te berze.

Kako ističu, takve aktivnosti predstavljaju pokušaj obmane građana i moguće neovlašćeno prikupljanje ličnih i finansijskih podataka.

"Pozivamo građane da budu posebno oprezni, da ne dostavljaju svoje lične i finansijske podatke nepoznatim licima i da ne vrše uplate po osnovu ovakvih ponuda" objavila je Beogradska berza.

Podsećaju i da je zvanični internet domen Beogradske berze https://bgdx.rs.