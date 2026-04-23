Pevačica Verica Šerifović nikada nije krila kolika je podrška ćerki Mariji u svemu što radi, pa je tako jednom prilikom za sreću otišla čak do manastira vetog Vasilija Ostroškog kako bi uzela svetu vodicu i naslednici obezbedila put do uspeha.

-Mariju apsolutno podržavam u svim njenim izborima i uz nju sam stalno. Često smo zajedno na njenim koncertima. Bila sam uz nju i u Helsinkiju maja 2007. kada je pobedila na Evrosongu. Pred nastup sam je naterala da se pomoli pred upaljenom svećom i popije malo svete vodice koju samdonela iz manastira Svetog Vasilija Ostroškog - otkrila je svojevremeno Verica, prenose domaći mediji.

Podsećanja radi, Verica je odlično snašla u ulozi bake preslatkog dečaka Maria od koga se ne odvaja.

- Samo me on zanima i Marija. Počela sam da učim da mu ponekada kažem i ne - rekla je Verica nedavno na ćerkinom koncertu.

